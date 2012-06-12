Всего 20% нынешних депутатов имеют опыт проведения избирательных кампаний в мажоритарных округах - политолог

Киев. 12 июня. УНИАН. Большинство нынешних народных депутатов Украины не имеют опыта проведения избирательных кампаний в мажоритарных округах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор компании “Berta Communications” Тарас Березовец

“Бесспорно, мажоритарная компонента, которая вернулась в выборы впервые после десятилетнего перерыва (от парламентских выборов 2002 года - УНИАН), вызывает очень много интриг. В первую очередь, потому что большое количество кандидатов, в том числе среди действующих депутатов, никогда не пробовали, что такое мажоритарка”, - сказал Т.Березовец.

По его словам, среди нынешних депутатов Верховной Рады опыт участия в выборах в мажоритарных округах имеют лишь 86 народных депутатов, или 20%.

“Понятно, что за это время утрачены и опыт, и специалисты. В том количестве, которое существовало, их сейчас нет”, - отметил Т.Березовец.

В то же время председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что возвращение “мажоритарки” является шагом назад в избирательном процессе.

“Главное понять, насколько в этой кампании важным будет, за кого будет голосовать избиратель, насколько важной для него будет политическая или партийная составляющая. На выборах 2002 года мы имели примеры, когда избиратели голосовали за Коммунистическую партию, а в мажоритарном округе за кандидата, который является представителем большого бизнеса. И здесь не было никакого диссонанса”, - сказал А.Черненко.

Также он высказал мнение, что депутат-мажоритарник должен отстаивать интересы конкретного избирателя конкретного региона.