Житель Луганской области, выигравший в "Лото-Забаву" 12 млн грн, получит их в течение полутора лет - МСЛ

Киев. 12 июня. УНИАН. Житель Луганской области, выигравший 3 июня в "Лото-Забаву" рекордный джек-пот в 12 млн грн, получит деньги в течение полутора лет.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор по маркетингу компании МСЛ Виктория Цомая.

"По лицензионным условиям у нас - полтора года на выплаты", - сказала она.

По словам В.Цомаи, по количеству победителей-миллионеров "Лото-Забава" является абсолютным рекордсменом Украины - 126 человек, из которых в нынешнем году обладателями миллионных выигрышей стали 23 игрока.

В свою очередь обладатель рекордного выиграша Николай сообщил, что в эту лотерею играет уже 7 лет. При этом он добавил, что, не смотря на огромную сумму, которая выпала ему, играть в "Лото-Забаву" будет продолжать. "А вдруг еще повезет!?" - сказал счастливчик.