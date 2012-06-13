Киев. 13 июня. УНИАН. Эксперты заявляют о низком уровне внедрения элементов Болонского процесса в систему образования Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал президент Международного фонда исследований образовательной политики Тарас Фиников по результатам аналитического отчета "Вхождение национальной системы высшего образования в Европейское пространство высшего образования и научного исследования", подготовленного при поддержке Международного фонда "Возрождение".

"Мы можем говорить только о 20-25% от общего количества тех стандартов, которые мы могли бы иметь на этот момент в этом процессе. Я считаю, что четверть от возможного никак нельзя назвать успехом", - сказал Т.Фиников.

По его словам, эксперты считают низкой эффективность усилий государственных органов по имплементации рекомендаций Болонского процесса.

"Проблемными остаются вопросы введения трицикловой системы образовательных ступеней, Европейской системы трансфера кредитов, университетской автономии, мобильности студентов и преподавателей, гарантий качества высшего образования", - отметил он.

В свою очередь, президент Украинской ассоциации студенческого самоуправления Елизавета Щепетильникова сообщила, что показатель мобильности украинских студентов является самым низким в Европе.

"Украинская ситуация выглядит печально в сравнении с европейскими странами. Во-первых, отсутствует национальная статистика количества украинских студентов, которые имеют опыт мобильности. По нашему мнению, это свидетельствует о недостаточном уровне уделения внимания этому вопросу и отсутствии его приоритетности. В соответствии с нашими исследованиями, около 4,5% студентов имели опыт мобильности, включая опыт краткосрочных образовательных программ. Этот показатель довольно низкий, учитывая общую цель - 20%", - отметила она.

Председатель правления фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива Ирина Бекешкина сообщила, что и сами студенты недостаточно знакомы с элементами Болонского процесса. "Общий уровень осведомленности студенчества о принципах Болонской системы по самооценке выглядит более-менее удовлетворительным. Отметили, что хорошо понимают эти принципы только 43%, а 50% знают приблизительно, в чем заключается суть этой системы. Всего 7% ответили, что слышали только название, но не представляют, что это такое", - сообщила социолог.

По ее словам, среди характеристик Болонского процесса студенты в первую очередь знают о том, с чем сталкиваются непосредственно в процессе учебы - чаще всего указывалась необходимость набирать баллы в течение семестра (50%).

"А вот такую важную особенность организации учебного процесса, как возможность формировать индивидуальный план учебы, выбирать часть курсов самостоятельно, отметили менее пятой части опрошенных - 18%", - сообщила И.Бекешкина.

"Несмотря на высокую самооценку собственной осведомленности о принципах Болонской системы, только около трети опрошенных - 32% - знают о возможности получить вместе с дипломом о высшем образовании приложение к диплому европейского образца. Очевидно, что Болонская система не воспринимается большинством студентов как путь интеграции в европейское пространство высшего образования", - отметила председатель фонда "Демократические инициативы".