Проблема расизма, ксенофобии и преступлений на почве ненависти в Украине серьезно обострилась - правозащитники

Киев. 13 июня. УНИАН. Сопредседатель Харьковской правозащитной группы (ХПГ) Евгений Захаров отмечает, что проблема роста расизма, ксенофобии и преступлений на почве ненависти в Украине серьезно обострилась.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, презентуя книгу “Преступления на почве ненависти. Апрель 2011 - апрель 2012 года”.

По словам правозащитника, был проведен “мониторинг преступлений на почве ненависти в Украине, защиты жертв и анализ украинского законодательства и практики, касающейся предотвращения преступлений на почве ненависти” с апреля 2011 по апрель 2012 года, во время которого зафиксировано 62 преступления на почве ненависти, в том числе было 27 нападений на иностранцев из дальнего зарубежья, в результате которых пострадали 48 иностранцев.

“Это значительно больше, чем было за два прошлых года”, - отметил он. Е.Захаров сообщил, что за 2009-2011 годы было зафиксировано 126 нападений на иностранцев из дальнего зарубежья и главным образом по мотивам расовой или этнической ненависти. При этом он отметил, что только в 11 случаях были возбуждены уголовные дела по соответствующей статье 161 Уголовного кодекса Украины в отношении нападавших, то есть, “менее чем в 10% таких случаев милиция и прокуратура усматривали именно мотивы ненависти”.

В то же время Е.Захаров, комментируя фильм Би-Би-Си, “где утверждалось, что здесь много расистов и в качестве доказательства приводились молодые люди, которые на футбольных матчах здороваются друг с другом нацистским приветствием”, отметил, что оценка авторов фильма о массовости расизма в Украине является явным преувеличением. По его словам, очень часто молодые люди, здороваясь таким образом, даже не знают, что это означает, а нередко сами выступают против насилия в отношении иностранцев.

Е.Захаров отметил, что “государство упорно не хочет замечать эти преступления”. По его словам, об этом свидетельствует и то, что дела по статье 161 УКУ возбуждаются крайне редко. Он отметил, что во время мониторинга зафиксировано “осквернение могил, религиозных и других сооружений, памятников - таких инцидентов было 23, и львиная доля их может быть квалифицирована как преступление на почве ненависти”.

Правозащитник отметил, что во время мониторинга также было зафиксировано “38 речей ненависти со стороны госслужащих, 30 из которых касались ромов”. По его словам, “ромы - это наиболее дискриминированная этническая группа в Украине”.

Правозащитник отметил, что выделяется несколько групп, в отношении которых совершаются преступления на почве ненависти – иностранцы из дальнего зарубежья, граждане Украины с неевропейской внешностью, главным образом выходцы с Кавказа, ромы, крымские татары, группа религиозных иудеев, ЛГБТ-сообщество, то есть геи и лесбиянки. Он отметил, что увеличиваются случаи исламофобии. По его словам, также есть проявления ненависти к наркоманам, алкоголикам и больным ВИЧ, в частности, со стороны людей, которые выступают за здоровый образ жизни.

В свою очередь координатор проекта “Без границ” Максим Буткевич отметил, что “ни один мониторинг, существующий сегодня, не отражает реального положения вещей”. “У нас не существует официальной статистики в государстве. Она никем не ведется, а та, что есть, ведется неправительственными организациями”, - сказал он. При этом эксперт отметил, что мониторинг, проведенный ХПГ, является одним из положительных примеров изучения этой проблемы.

М.Буткевич отметил, что “обычно те, кто страдает от подобных нападений, имеют тенденцию не сообщать о них, если речь не идет о чем-то, что угрожает жизни или здоровью, особенно это касается иностранных студентов из стран Азии или Африки, ЛГБТ-сообщества”. “Стандартная реакция жертвы - это отлежаться дома и никому ничего не сообщать из-за нежелания попасть в ситуацию, когда унижение и дискриминация могут продолжиться, но уже в отделении милиции, абсолютное разочарование, что будет что-то сделано по этому заявлению”, - отметил он.

М.Буткевич отметил, что с начала 2011 года “мы фиксируем увеличение, медленное, но увеличение инцидентов на почве ненависти в Украине”. Поэтому, по его словам, должны осуществляться постоянно меры по недопущению преступлений на почве ненависти.