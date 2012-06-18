Впервые в Украине DaruYou: выбери подарок сам!

Компания System Integration презентует на украинком рынке идеальное подарочное решение - сертификат «DaruYou».

Главная идея подарочного сертификата «DaruYou»- свободный выбор, гарантия положительных эмоций, простая и доступная возможность подарить или получить в подарок все сразу !

Сколько раз, готовясь к праздникам или важным жизненным моментам , Вы задавались вопросом выбора подарка? Близкие люди любят кокетничать, отвечая, что «важен не подарок, а внимание», а подобрать презент руководителю, партнеру или сотрудникам порой совершенно невозможно.

Теперь решение найдено - это сертификат «DaruYou»!

Посетить ресторан, приобрести стильную одежду, обувь и косметику, расслабиться в СПА-салоне, отдохнуть в развлекательном центре , комбинировать на свой вкус любые товары и услуги - эту уникальную возможность предоставляет подарочный сертификат «DaruYou» . Поиграв в боулинг сегодня, Вы можете пообедать в любом из ресторанов партнерской сети завтра, приобрести понравившуюся вещь через неделю или посетить салон красоты через месяц. Воплощение своих желаний можно реализовать сразу или растянуть по времени на несколько месяцев. Выбор удовольствий вот что предоставляет Вам карта «DaruYou»!

"Создавая подарочный сертификат «DaruYou» мы, в первую очередь, ориентировались на современный и реальный украинский рынок, где есть различные экономические возможности и потребности , но в то же время европейское желание свободного выбора. Очень трудно угадать , что подарить человеку, которого плохо знаешь, а еще труднее , если у него давно все есть. Даже в таких сложных ситуациях идеальным решением станет сертификат «DaruYou» , который позволит выразить уважение и внимание , при этом предоставив выбор самому получателю. «DaruYou» - прекрасный способ подарить не просто конверт с деньгами, а его стильный, элегантный и праздничный эквивалент" – прокомментировала создание сертификата Дарья Шевченко, операционный директор компании System Integration.

Создатель подарочного сертификата «DaruYou» - компания System Integration активно действует на рынке информационных технологий уже более 15 лет.

Подарочный сертификат «DaruYou» - это лучший и самый удобный подарок для современного человека.

Ведь подлинная свобода- это возможность выбора!

Подробная информация на сайте «DaruYou»:

http://www.daruyou.com/

Контакты: тел. +38 044 333-30-10, info@DaruYou.com