«Яготинский маслозавод» планирует в ноябре запустить завод по производству детского питания

Киев. 19 июня. УНИАН. ПАО «Яготинский маслозавод», один из крупнейших производителей молочной продукции, входящий в состав холдинга «Молочный альянс», планирует в ноябре т.г. запустить завод по производству детского питания.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава правления ПАО «Яготинский маслозавод» Александр Сиренко.

«Мы планируем, что завод (детского питания — УНИАН) запустится в ноябре и продукция до конца года появится на прилавках», - сообщил А.Сиренко. Он отметил, что уже завершено строительство завода, которое было начато в октябре 2011 г., и на сегодня осуществляется монтаж оборудования. Выпуск пробной продукции планируется в октябре т.г.

Инвестиции в завод оцениваются в 150 млн грн. Основным поставщиком оборудования является компания «Тетра Пак».

Мощность завода составит 40 тонн переработки молока в день или 35 тонн готовой продукции. Торговая марка, под которой будет выпускаться продукция, уже подготовлена, но компания не озвучивает подробностей. Отмечается, что предприятие будет производить продукцию для детей от 8 месяцев до трех лет: молоко, кефир, творожки, йогурты. Продукция будет представлена в среднем ценовом сегменте.

В дальнейшем компания не исключает расширения производственных мощностей. «Площади есть, перспектива (расширения производства — УНИАН) есть, но нужно услышать потребителя, куда именно идти, в какую линейку, в какой ассортиментный перечень, и я думаю, что освоив 40 тонн, мы не остановимся», - отметил А.Сиренко.

Напомним, ранее председатель совета директоров АО «Молочный альянс» Сергей Вовченко заявлял, что компания хочет позже производить более широкий ассортимент продукции для других возрастных категорий детей, и для этого будет установлено дополнительное оборудование. После запуска второй очереди мощность завода увеличится до 60 тонн. Он отметил, что цель компании — занять 25% рынка детского питания. «Мы провели исследование рынка, согласно которому в ближайшие 5-7 лет, даже если будут реализованы еще 4-5 таких проектов, насыщения рынка по детскому питанию в Украине не будет», - отметил С.Вовченко.

Справка УНИАН. ПАО «Яготинский маслозавод» входит в состав холдинга АО «Молочный альянс» и выпускает 16 видов молочной продукции под торговой маркой «Яготинское».

АО «Молочный альянс» - группа компаний, объединяющая предприятия по производству и сбыту сыров и цельномолочной продукции. В состав холдинга входят 9 предприятий: Пирятинский, Баштанский, Городенковский, Згуровский, Тростянецкий, Новоархангельский сырзаводы, Золотоношский маслодельный комбинат, Яготинский маслозавод, «Варвамаслосырзавод» и компании «Эталонмолпродукт» и торговый дом «Эталон». Продукция предприятий холдинга выпускается под торговыми марками «Молочный шлях», «Славия», «Здорово», «Яготинское».