Голосование во втором чтении языкового законопроекта станет для оппозиции тестом на верность национальным ценностям - Жулинский

Киев. 21 июня. УНИАН. Директор Института литературы НАН Украины Николай Жулинский считает, что голосование во втором чтении языкового законопроекта будет проверкой оппозиции на верность национальным ценностям.

Об этом Н.Жулинский сказал в УНИАН во время круглого стола Всеукраинского общества «Просвита» им. Тараса Шевченко на тему: «Закон Украины «О принципах государственной языковой политики - Балканский сценарий развала Украинского государства».

«Второе чтение будет очень серьезной проверкой оппозиции, стоит ли все-таки оппозиция на наших национальных приоритетах и ценностях, или она играет, по сути, свою роль, которая направлена только на то, чтобы перехватить власть», - сказал он, отметив, что общество должно выставлять перед оппозицией жесткие требования.

Н.Жулинский убежден, что языковой закон направлен на русификацию Украины.

«Этот закон направлен на дальнейшую русификацию, на расчленение Украины, и это является одним из целевых направлений политики России и того же «русского мира», - сказал он.

Профессор национального университета «Киево-Могилянская Академия» Лариса Масенко также считает, что языковой законопроект направлен на разрушение Украинского государства, на раскол населения по языковому признаку, на обострение и соответствующие конфликты.

Л.Масенко отметила, что языковой законопроект опирается на Хартию региональных или миноритарных языков, которую Украина ратифицировала под давлением, в частности России. «Нам немецкие слависты говорили, что наибольшее давление из всех стран в Совете Европы оказывали именно на Украину, чтобы она ратифицировала эту Хартию. Когда мы спрашивали, кто именно оказывал, нам ответили, что Россия»», - сказала она.

При этом Л.Масенко отметила, что сама Россия эту Хартию не ратифицировала, хотя на ее территории очень много языков национальных меньшинств, которые исчезают. «Я думаю, что эти законопроекты писались не в Киеве, некоторые специалисты утверждают, что, скорее всего, они писались в Москве, я с этим полностью соглашаюсь», - сказала она.

По убеждению Л.Масенко, с самого начала было запланировано использовать Хартию региональных языков в связи с невозможностью ввести русский язык в Украине в качестве второго государственного, поскольку это предусматривало внесение изменений в Конституцию и для этого необходимо было собрать 300 голосов народных депутатов. «Даже эта Верховная Рада не может этого набрать, поэтому, соответственно, использовали этот европейский документ, то есть снова применили обман», - сказала она.

Л.Масенко надеется, что принятие этого законопроекта во втором чтении будет заблокировано. «Досадно, что удалось «продавить» этот законопроект. Мы очень удивлены поведением оппозиции во время принятия законопроекта в первом чтении. Есть еще надежда, что его заблокируют во втором чтении. Общество уже возмущено, но, к сожалению, ситуация сейчас такая, что возможно его «продавят» как и Хартию», - сказала она.

«Очень печально, что группа, значительно меньшая по количеству, русских националистов господствует в Украине и навязывает украинской политической нации, нашему большинству этот законопроект, который выполняет указание соседнего государства и направлен на разрушение нашего государства», - сказала она.

«Законопроект Кивалова-Колесниченко является неконституционным относительно ряда положений, противоречит решению Конституционного суда, в частности ст. 20 относительно заявок учеников на использование языка в школе, и также он не отвечает всему действующему законодательству Украины и практике соседних государств в отношении терминологии и официальной численности носителей языков», - сказал эксперт Центра политико-правовых реформ Алексей Куринный.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Позже член депутатской группы «Реформы ради будущего» Владимир Каплиенко заявил, что народных депутатов от его группы, карточки которых проголосовали за языковой законопроект, не было в сессионном зале на тот момент.

11 июня народные депутаты от "БЮТ-Батькивщины" Юрий Одарченко и Степан Курпиль подали в Высший админсуд иск к парламенту, в котором просят суд признать недействительными результаты голосования по законопроекту «О принципах государственной языковой политики» и запретить профильному комитету Верховной Рады готовить его к рассмотрению во втором чтении.

По словам С.Курпиля, выяснилось, что 5 июня в сессионном зале голосовали те депутаты, которые находились на больничном, в отпусках. На самом же деле, как отметил депутат, если не учитывать отсутствующих, то за скандальный закон проголосовало бы всего 172 народных депутата. То есть при принятии законопроекта были нарушены процедура голосования, нормы Конституции, законов.