Общественные организации призывают власть принять Государственную программу относительно вирусных гепатитов

Киев. 25 июня. УНИАН. Представители общественных организаций призывают власть принять Государственную программу по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов, чтобы в следующем, 2013 году, больные получили доступ к современному лечению.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции было заявлено, что количество больных гепатитами В и С в мире в 14-15 раз превышает количество ВИЧ-инфицированных, а к 2015 году удвоится.

В 2011 году в Украине была разработана концепция Государственной программы по профилактике, диагностике и лечению вирусных гепатитов, однако программа до сих пор не принята, отметили представители общественности.

По словам доктора медицинских наук, главного инфекциониста Министерства здравоохранения Украины Ольги Голубовской, проблема гепатитов актуальна не только для Украины, но и для всего мира. Она опровергла утверждение некоторых специалистов о том, что гепатит является неизлечимой болезнью.

«На международных конгрессах неоднократно отмечали, что гепатиты лечатся. Есть препараты, которые повышают качество жизни. Многие европейские страны имеют программы лечения таких больных. Украинцы пытаются получить лечение за рубежом, в частности в Израиле. Наша страна стоит лишь у истоков проблемы доступа больных к терапии», - отметила О.Голубовская.

По ее словам, официальная статистика относительно вирусных гепатитов в Украине была введена лишь в 2009 году.

«Минздрав в 2011 году подал заявку в общую программу «Здоровье нации» (до 2020 года), но финансирование не получено», - сказала О.Голубовская, отметив, что на Государственную программу по лечению гепатитов нужно около 35 млн грн.

Главный специалист Минздрава отметила, что в последнее время фиксируется подъем показателей заболеваемости гепатитами в Украине, в частности, благодаря более широкой информированности врачей.

«О проблеме стали говорить чаще, следовательно, и чаще выявлять. Болезнь протекает скрыто, влеча цирроз печени, что является основной причиной смерти больных. В промежутке 10-20 лет вирус гепатита С имеет непеченочные проявления – поражение щитовидной железы, почек, неходжинская лимфома и другие», - заметила О.Голубовская.

Как заявил директор ОО «Остановим гепатит» Дмитрий Коваль, «по неофициальным оценочным данным Альянса по борьбе с гепатитами, на финансирование программы нужно 304 миллионов гривень».

«Бороться с этой болезнью очень тяжело и эмоционально, и финансово. Стоимость лечения - около 30 тысяч долларов. Чтобы не довести через несколько лет Украину до состояния эпидемии, нужна помощь государства», - отметил Д.Коваль.