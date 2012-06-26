12 млн. человек в Украине имеют банковский кредит или депозит.

Объем проблемных кредитов превышает 70 млрд. грн.

1,5 миллиона вкладчиков кредитных союзов не имеют гарантий возврата вкладов.

Нужна ли правовая защита государства потребителям финансовых услуг?

Где грань законности в деятельности коллекторских компаний?

Диалог и сотрудничество финпотребителей, регуляторов и всех участников финансовых рынков - основа доверия и устойчивого развития финансового сектора и страны в целом.

Общественные организации объединились в «ФЕДЕРАЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»

Учредители: Всеукраинская общественная организация «Защиты прав потребителей финансовых услуг», Всеукраинская общественная организация «Хозяева земли», Всеукраинская общественная организация «Совет юристов Украины» и Общественная организация «Совет конкурентоспособности Украины».

Председателем Федерации избран народный депутат Украины - Юрий Полунеев

13 июля 2012 на «Втором Всеукраинском съезде потребителей финансовых услуг», который состоится в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом» (г. Киев, ул. Крещатик, 2), к Федерации присоединяются более 120 общественных организаций, профессиональных объединений участников финансовых рынков, ассоциаций кредитных союзов, объединений коллекторского бизнеса, охватывающих интересы миллионов вкладчиков, заемщиков и других потребителей финансовых услуг.

Основной целью деятельности Федерации является объединение общественных организаций Украины для более эффективной разработки и принятия законов и нормативно-правовых актов, осуществление общественного контроля за соблюдением норм законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, повышения уровня финансовой грамотности населения, предоставление информационно-консультативной и юридической помощи членам Федерации и т.д.

Среди первоочередных задач Федерации - поддержка и продвижение законопроектов, которые системно усиливают сферу защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе: о временном запрете коллекторских услуг; отсрочки уплаты платежей по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, в связи с потерей заемщиком постоянного места работы; о формировании цивилизованного рынка потребительского кредитования; о создании на финансовых рынках Украины системы защиты пользователей финансовых услуг; о гарантирования вкладов членов кредитных союзов на депозитные счета; по защите прав инвесторов на фондовом рынке; по разработке реальных механизмов и условий возвращения вкладов Сбербанка СССР и т.д.

Приглашаем к сотрудничеству общественные организации и участников финансового рынка.

Для более подробной информации: тел.: +38 (044) 353-07-82, e-mail: office@finnet.info