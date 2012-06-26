Общественные организации объединились в «Федерацию потребителей финансовых услуг»
- 12 млн. человек в Украине имеют банковский кредит или депозит.
- Объем проблемных кредитов превышает 70 млрд. грн.
- 1,5 миллиона вкладчиков кредитных союзов не имеют гарантий возврата вкладов.
- Нужна ли правовая защита государства потребителям финансовых услуг?
- Где грань законности в деятельности коллекторских компаний?
Диалог и сотрудничество финпотребителей, регуляторов и всех участников финансовых рынков - основа доверия и устойчивого развития финансового сектора и страны в целом.
Общественные организации объединились в «ФЕДЕРАЦИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ»
Учредители: Всеукраинская общественная организация «Защиты прав потребителей финансовых услуг», Всеукраинская общественная организация «Хозяева земли», Всеукраинская общественная организация «Совет юристов Украины» и Общественная организация «Совет конкурентоспособности Украины».
Председателем Федерации избран народный депутат Украины - Юрий Полунеев
13 июля 2012 на «Втором Всеукраинском съезде потребителей финансовых услуг», который состоится в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом» (г. Киев, ул. Крещатик, 2), к Федерации присоединяются более 120 общественных организаций, профессиональных объединений участников финансовых рынков, ассоциаций кредитных союзов, объединений коллекторского бизнеса, охватывающих интересы миллионов вкладчиков, заемщиков и других потребителей финансовых услуг.
Основной целью деятельности Федерации является объединение общественных организаций Украины для более эффективной разработки и принятия законов и нормативно-правовых актов, осуществление общественного контроля за соблюдением норм законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, повышения уровня финансовой грамотности населения, предоставление информационно-консультативной и юридической помощи членам Федерации и т.д.
Среди первоочередных задач Федерации - поддержка и продвижение законопроектов, которые системно усиливают сферу защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе: о временном запрете коллекторских услуг; отсрочки уплаты платежей по кредитным договорам, обеспеченным ипотекой, в связи с потерей заемщиком постоянного места работы; о формировании цивилизованного рынка потребительского кредитования; о создании на финансовых рынках Украины системы защиты пользователей финансовых услуг; о гарантирования вкладов членов кредитных союзов на депозитные счета; по защите прав инвесторов на фондовом рынке; по разработке реальных механизмов и условий возвращения вкладов Сбербанка СССР и т.д.
Приглашаем к сотрудничеству общественные организации и участников финансового рынка.
Для более подробной информации: тел.: +38 (044) 353-07-82, e-mail: office@finnet.info