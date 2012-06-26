С 10 июня 2012 года в городе Киев официально дан старт работе первого в Украине вертолетного такси – АэроТакси

Вертолетное такси выполняет полеты, как по уже существующим маршрутам, так и индивидуальные перелеты с почасовой арендой вертолета.

Перелеты осуществляются на двухдвигательных вертолетах Eurocopter. Современные вертолеты, имеющиеся в парке АэроТакси, гарантируют быстрое, комфортабельное и безопасное передвижение клиентов.

Основными преимуществами такого такси безусловно является скорость и эксклюзивность. АэроТакси создано в первую очередь для людей, которые ценят свое время и заботятся о собственном статусе.

Пятиместный борт АэроТакси развивает скорость до 300 км/ч и способен доставить клиентов без пробок и ожиданий, например, из Киева в аэропорт «Борисполь» или в обратном направлении за 15 минут. Разработаны стандартные маршруты, возможны также индивидуальные чартерные перелеты в Одессу, Харьков, Львов и другие города Украины.

Помимо стандартных маршрутов АэроТакси предлагает своим клиентам обзорные и туристические экскурсии, организацией которых занимается компания «Open Kiev».

Воспользовавшись услугами АэроТакси, Вы можете подарить незабываемые ощущения себе и своим близким .

Авиакомпания «Ютейр Украина», оператор АэроТакси – единственный перевозчик у которого есть все необходимые разрешения для полетов и посадки на вертодроме «Днепр – 1», расположенном в центре Киеве на Парковой дороге.

Заявки на полеты принимаются минимум за 12 часов до вылета, однако АэроТакси всегда идет навстречу и готово оперативно реагировать на пожелания своих клиентов. Для постоянных клиентов и клиентов с индивидуальными заказами предусмотрена гибкая система скидок.

В данный момент заказать перелет можно по телефону +38 044 362 77 00 (компания «Ютейр Украина»), заказ обзорных экскурсий осуществляется по телефону +38 093 187 83 28 (компания «Open Kiev»). Так же работает официальный сайт на котором вскоре можно будет осуществить он-лайн бронирование http://aerotaxi.com.ua

Для справки

ООО "Авиакомпания "ЮТэйр-Украина" – молодая, динамично развивающаяся авиакомпания Украины, сертификат эксплуатанта гражданской авиации Украины номер UK014. Базируется в международных аэропортах «Луганск» и «Борисполь», Жуляны (Киев). Внутриукраинские регулярные рейсы выполняются из столичного аэропорта "Киев" (Жуляны) в аэропорты "Львов", "Донецк", "Симферополь", "Одесса" и "Харьков". Международные регулярные рейсы в г. Москва ( Внуково) выполняются из международных аэропортов Луганск, Харьков, Николаев , Запорожье, Кривой Рог и Донецк. Парк самолетов авиакомпании пополнятся новыми самолетами ATR 72-500, что позволяет авиакомпании «ЮТэйр-Украина» предложить качественный продукт на рынок Украины.

ООО “Амадеус Ко” – заказчик и эксплуатант Центра административно-деловой авиации вертодрома “Днепр – 1”. Официальное открытие вертодрома состоялось 6 июня 2012 года.

Вертодрому “Днепр – 1”, который входит в перечень “Объектов инженерной и транспортной инфраструктуры” в районе Парковой дороги в г.Киев” присвоено класс Н-3. Вертодром оснащен всеми необходимыми техническими средствами и рассчитан на прием тяжелых вертолетов массой до 13 тонн.