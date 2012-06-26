Общественность настаивает на направлении законопроекта о мирных собраниях на экспертизу в Венецианскую комиссию

Киев. 26 июня. УНИАН. Представители общественных организаций, участники рабочей группы по доработке законопроекта "О порядке организации и проведения мирных мероприятий" настаивают на необходимости направления этого документа до голосования в Верховной Раде на экспертизу Венецианской комиссии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представитель Всеукраинской инициативы "За мирный протест!" Михаил Лебедь и председатель правления ВОО "Институт Республика", член Общественного совета при МВД Украины Владимир Чемерис.

"Если будет принят законопроект в предложенном виде, он приведет к серьезному сопротивлению общественности. Потому что некоторые его положения противоречат международным обязательствам Украины. Поэтому план у нас такой: отправить законопроект на экспертизу Венецианской комиссии, и после получения заключения собрать комитет для исправления законопроекта", - сказал М.Лебедь.

По его словам, соответствующее письмо с такой инициативой направлено уже Уполномоченному Украины по правам человека.

Общественный активист также обратил внимание на то, что заключительные положения к этому законопроекту изложены в отдельном законопроекте народного депутата Юрия Мирошниченко (фракция Партии регионов). "Если этот законопроект будет приниматься отдельно от законопроекта "О порядке организации и проведения мирных мероприятий", то он превратится в очень страшную репрессивную машину", - сказал он.

В свою очередь В.Чемерис отметил, что одним из недостатков законопроекта о мирных собраниях остается неисчерпаемость перечня мест, в которых будет запрещено проведение мирных акций. "Это значит, что могут быть другие законы, в которых власть может запретить проводить акции в тех или других местах. Это как раз противоречит позиции Венецианской комиссии", - отметил он.

Кроме того, по мнению общественности, остается проблемным положение относительно сроков информирования органов власти о проведении собраний. "К сожалению, представители власти "продвинули" срок сообщения - два рабочих дня. А с учетом выходных, по факту это может быть и 4, и 5 дней. В международной практике наиболее оптимальным сроком является сообщение за 12 часов до проведения акции", - отметил В.Чемерис.

"Еще одно положение - о спонтанных акциях. Это тоже одно из требований Венецианской комиссии. К сожалению, в окончательном варианте законопроекта появились обязанности для участников спонтанных собраний сообщать о них, что, по нашему мнению, совсем не отвечает понятию "спонтанные собрания", - сказал председатель правления ВОО "Институт Республика".

Кроме того, по мнению В.Чемериса, перед принятием закона также целесообразно провести соответствующие парламентские слушания и широкое общественное обсуждение законодательных норм по регулированию процесса организации и проведения мирных собраний.