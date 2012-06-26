В Украине 21 июля стартует Международная парусная регата крейсерских яхт «Одесса-Батуми-Одесса»

Киев. 26 июня. УНИАН. В Украине 21 июля стартует открытая Международная парусная регата крейсерских яхт «Одесса-Батуми-Одесса».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор общественной организации «Магеллан 500» Александр Сивак.

По его словам, «Магеллан 500» возрождает традиции многодневных парусных регат в Черном море.

В свою очередь член оргкомитета, публицист Сергей Дибров рассказал, что глобальной целью организации «Магеллан 500» является проведение кругосветной парусной регаты, проведение которой запланировано на 2019-2021 годы. Первым шагом на этом пути станет регата по маршруту Одесса-Батуми-Одесса, которая ознаменует возрождение традиций многодневных переходов между черноморскими портами.

Директор государственного предприятия «Яхт-клуб Батуми» Давид Пирцхалаишвили рассказал о планах правительства Аджарии относительно развития парусного спорта и яхтного сервиса. По его словам, в последние годы Батуми становится крупнейшим туристическим центром Грузии, поэтому инициатива проведения международной регаты вызвала большую заинтересованность и будет иметь содействие с грузинской стороны.

«Все, что касается развития Батумского региона, все, что повышает его популярность, является приоритетом для каждого должностного лица. Сегодня Грузия возрождает традиции парусного спорта, поэтому мы с удовольствием сотрудничаем с опытными украинскими яхтсменами и всегда рады встречать их в нашем городе», - сказал Д.Пирцхалаишвили.

А.Сивак отметил, что проведение регаты стало возможным исключительно благодаря поддержке сторонников парусного спорта и гостеприимству грузинской стороны. Победителей ожидают денежные призы от генерального партнера регаты - компании «Черноморская ривьера». Специальные призы для лучших яхтсменов учредила турецкая компания Pupa Yachting. Представители оргкомитета особо отметили помощь и поддержку со стороны Генерального консула Республики Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе и начальника управления морехозяйственного комплекса Одесской областной государственной администрации Александра Илько.

«Опыт организации этой регаты показал, что Одесса остается не только «городом у моря», но и городом моряков. Наша инициатива была поддержана известными одесскими меценатами. Помощь в проведении регаты оказали Одесский свободный университет и компания «УкрФерри». Техническое обеспечение процедур старта и финиша в Одессе осуществляет компания «Трансбункер», которая известна своей поддержкой парусного спорта. Наконец, проведение такой регаты было бы невозможным без отважных и опытных спортсменов, которые готовы совершить более чем 1000-мильный морской переход», - отметил А.Сивак.

Он отметил, что о своем желании принять участие в регате заявили яхтсмены России, Грузии, Крыма, Одессы, Киева, Николаева, Запорожья, Южного, Херсона, Чернигова.

Как сообщил председатель оргкомитета Станислав Тризна, в следующих регатах организации «Магеллан 500» планируют принять участие яхтсмены Турции и Болгарии.

«Имея большой опыт яхтенного капитана, совершив кругосветное плавание по наиболее штормовому маршруту на Земле, сделав два перехода вокруг Европы, посетив более двадцати стран, я со всей ответственностью заявляю: Украина имеет все предпосылки для того, чтобы стать передовым яхтенным государством. Сегодня мы с удовольствием делимся с нашими грузинскими коллегами опытом организации и проведения регат. В свою очередь Украине есть что перенять у грузинской стороны в части законодательного регулирования вопросов, связанных с яхтингом», - сказал С.Тризна.

Оргкомитет приглашает яхтсменов принять участие в регате «Одесса-Батуми-Одесса».