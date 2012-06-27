«Дети войны столицы Украины» сегодня передадут в КСУ обращение с требованием восстановить их права

Киев. 27 июня. УНИАН. Общественная организация «Дети войны столицы Украины» сегодня передаст в Конституционный суд Украины обращение с требованием восстановить права "детей войны".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ОО «Дети войны столицы Украины» Валентин Смихун.

«Мы ожидаем приблизительно 150 человек в среднем. Мы не собирались, чтобы пришло много людей, а для того, чтобы обратить внимание Конституционного суда на то, что это коллективное обращение «детей войны». Мы не ожидаем какого-то чуда от КСУ, мы понимаем реалии, но мы четко (обращаем внимание) на факты как раз неоднозначного применения национальными судами решений действующего законодательства, в том числе решений КС. Мы спрашиваем КС, нарушено ли верховенство права по тем или иным решениям?..», - отметил он.

Также В.Смихун сообщил, что организация на сегодня готовит второе обращение в КСУ относительно невыполнения решений судов.

По словам первого секретаря Киевского городского комитета Социалистической партии Украины (СПУ) Наталии Бондар, вынесенное в 2011 году решение КСУ относительно того, что социальные выплаты, в частности «детям войны», осуществляются исходя из возможностей госбюджета, нарушает права граждан.

«Мы считаем, СПУ считает, что такое решение нарушает права человека и по этому сегодня мы будем обращаться к КСУ с просьбой принять конституционное обращение и открыть конституционное производство по вопросу правомерности ограничения конституционных прав граждан, определенных в законах Украины о социальной защите «детей войны» 18 ноября 2004 года», - сказала она.

Представители «детей войны» отмечают, что на сегодня средняя сумма выплат по решениям судов в пользу «детей войны» составляет по 4 тыс. грн по Киеву за определенный период. Самые низкие выплаты, назначенные судами, составляют от 715 грн, также выносятся решения относительно пожизненной надбавки в размере 30% к пенсии «детям войны».

Председатель правления Подольской районной в Киеве общественной организации «Защита детей войны» Петр Тигунов сообщил, что в целом в Украине около 6 млн «детей войны».

«Из 6 млн «детей войны» в приемные СПУ обратились около 3 млн лиц», - отметил он, добавив, что люди обращались в основном за правовой помощью в вопросе обращения в суды.

«Каждая пятая гривня в апелляционных судах - дело «детей войны», - подчеркнул он.