Украинские мастера на Кубке мира по парикмахерскому искусству в Таиланде завоевали ІІ и IV места

Киев. 27 июня. УНИАН. На Кубке мира по парикмахерскому искусству в Таиланде, который проходил в мае-июне, украинские мастера завоевали ІІ и IV места в индивидуальном первенстве, специальный приз за креативный образ, а также три медали и четыре диплома.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Украинской Федерации парикмахерского искусства Павел Веремеенко.

“2012 год, как и предыдущие годы, был отмечен триумфом украинских парикмахеров на мировой арене. То, что наши мастера - призеры доказывает, что наши мастера и Украина среди тех, кто формирует мировую моду”, - подчеркнул П.Веремеенко, объяснив, что именно такие чемпионаты, где соревнуются лучшие мировые парикмахеры, имеют большое влияние на будущую моду в прическах и стрижках.

По его словам, команда сети салонов “Лонда” – лидер Федерации парикмахерского искусства – готовилась к конкурсу на протяжении двух лет, сразу после победы своего представителя Владимира Николаева на Кубке мира по парикмахерскому искусству 2010 года в Германии, где он завоевал золото.

Команду в Таиланде представляли 13 человек, среди которых был и В.Николаев - топ-мастер и капитан команды, а также три мастера сети салонов «Лонда» - гранд-мастера Наталия Богомолова и Станислав Белышев и стиль-мастер Владимир Гайдук.

По словам директора сети салонов “Лонда” Ларисы Шляхты, более 250 победителей конкурсов уже подарила столице команда “Лонды”.

“Конкуренция между парикмахерами-мастерами была и будет всегда. Поэтому проведение конкурсов парикмахеров стало условием развития их искусства, источником новых идей и направлений моды”, - отметила она.

В Таиланде за Кубок мира боролись представители более 30 стран мира, однако к финалу пришли 300 лучших участников конкурсных номинаций. Соревнования проводились в семи различных номинациях.

“В.Гайдук был представлен на чемпионате в номинации «вечерняя женская прическа». Он вел свою модель, с которой готовился предварительно, и завоевал для Украины серебряную медаль и Кубок в этой номинации”, - отметила Л.Шляхта. В свою очередь Н.Богомолова в Бангкоке выступила в номинации «женская стрижка» и «стиль» и заняла четвертое место среди 56 участников, соревновавшихся за Кубок. С.Белышев, принимавший участие в этой же номинации, получил специальный приз за креативный образ.

“Мы очень гордимся нашими мастерами. Три мастера, которые были делегированы для участия в Чемпионате мира, завоевали для Украины награды. Это были индивидуальные соревнования. Сейчас наша команда готовится к участию в Чемпионате мира, который будет проходить в октябре в Милане, но это будет уже командный зачет”, - сообщила Л.Шляхта, выразив надежду на новый успех.