Представители творческой интеллигенции, политики, юристы создали Комитет по защите украинского языка

Киев. 27 июня. УНИАН. 300 представителей украинской творческой интеллигенции, политики, юристы, общественные деятели создали Всеукраинский комитет по защите украинского языка.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили народные депутаты Олесь Доний, Юрий Стець, писатели Василий Шкляр, Дмитрий Капранов и правозащитник Василий Овсиенко.

Презентуя объединение и его цели, О.Доний отметил, что оно ставит цель объединить все патриотические силы, носителей языков так называемых национальных меньшинств против экспансии русификации.

"Мы создали комитет не против русского языка или языка нацменьшинств, мы не выступаем ни против какого другого языка, мы выступаем против русификации, против деукраинизации Украины. Мы выступаем в защиту всех языков, которые нуждаются в государственной и общественной поддержке, а потому обращаемся к народу Украины создать ячейки комитета в каждом регионе Украины, в каждом городе, селе", - сказал О.Доний.

Как заявил В.Шкляр, "в нашем комитете мы еще создадим подкомитет по защите русского языка от таких людей, как господа Колесниченко и Кивалов".

"Это список первых трехсот, мы надеемся, что он будет многотысячным", - отметил писатель.

По словам В.Овсиенко "к сожалению, мы сегодня находимся в Украине со своим языком, которая, фактически, находится в меньшинстве".

В поддержку этой мысли Ю.Стець заметил: "Язык нужно сегодня спасать, потому что мы потеряем государство. А на спасание государства не приглашают: хочешь - вставай и иди". "Однако я действительно хотел бы, чтобы это движение стало аполитичным", - добавил он.

Поддерживая позицию коллег, Д.Капранов призвал бойкотировать издательства, аффилированные к определенным политикам, голосовавшим за языковой законопроект.