Молодой бизнесмен заработал 100 млн гривен за одну сделку

Деловой мир Украины продолжает активно обсуждать состоявшуюся недавно сделку между частным предпринимателем Антоном Савченко и ПАО «ФОРЕКС ЭМЭМСИС ГРУП». Компания выкупила у Савченко торговую марку MMCIS за 100 млн гривен. Пожалуй, это первый в истории украинского рынка интеллектуальной собственности случай, когда продажа торговой марки оказалась настолько доходной.

Все началось в 2007 году, когда Антон только открывал свое дело. Главное в современном бизнесе — тщательные маркетинговые исследования, поэтому начинающий предприниматель стал изучать ситуацию не только на отечественном, но и на зарубежном рынке, и в результате выбрал наиболее перспективную сферу — информационные технологии.

Антон Савченко относится к молодому поколению украинских предпринимателей, которые не боятся новых путей. В частности, он заинтересовался технологией онлайн-торговли на рынке Форекс. Среди всех западных компаний он выделил для себя дилинговый центр MMCIS. И хотя в СНГ тогда немногие знали о трейдинге, бизнесмен был уверен: рано или поздно эта компания откроет для себя «неосвоенные территории». Все вышло так, как и предполагал Савченко. А в 2010 году, когда позиции брокерской компании на украинском рынке окрепли, предприниматель регистрирует торговую марку MMCIS в Украине, чтобы впоследствии продать ее за 100 млн гривен.

Первое предложение продать бренд поступило от дилингового центра в том же 2010 году. Но амбициозного предпринимателя не устроила цена — 10 млн гривен, и он предложил компании сотрудничество. Савченко оказывал брокеру консалтинговые услуги высокого качества, и во многом благодаря предпринимателю и его подрядчикам компания вышла на лидирующие позиции в СНГ.

И вот теперь, когда после очередных переговоров Савченко добился желаемой суммы, сделка состоялась, причем выиграли от этого обе стороны. Из достоверных источников нам стало известно, что важную роль в заключении сделки сыграли известный трейдер, финансовый аналитик Константин Кондаков и IT-предприниматель Александр Волков. И вот Савченко получил 100 миллионов, а ПАО «ФОРЕКС ЭМЭМСИС ГРУП» стало полноправным обладателем торговой марки MMCIS в Украине. И, по мнению финансовых экспертов, данная сделка свидетельствует о том, что в нашей стране сформировались новые стандарты ведения бизнеса.