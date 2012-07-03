Молодежь требует реальных перемен: задай вопрос Лидеру!
6 июля в УНИАН состоится пресс-конференция первого секретаря ЦК Ленинского комсомола Украины, члена Президиума ЦК КПУ Александра Присяжнюка на тему: «Молодежь требует реальных перемен!», приуроченая к проведению съезда Ленинского комсомола Украины.
В мероприятии примут участие 289 делегатов с каждого региона страны, гости из стран СНГ и Европы. Комсомольцы обсудят доклад за отчетный период и наметят план действий на ближайшую перспективу.
Во время пресс-конференции: будет дан отчет о деятельности комсомола Украины за период с декабря 2009 по июль 2012 года, оглашены вопросы, которые будут обсуждаться на съезде и планы работы на дальнейшую перспективу.
Одним из основных акцентов деятельности комсомола является активное участие всех комсомольцев в жизни страны и работа комсомольских групп во всех областях Украины.
На сегодняшний день десятки комсомольцев выдвинуты по мажоритарным округам на выборах депутатов ВРУ
Как живется молодежи в Украине? Какие проблемы беспокоят молодых украинцев? Что предлагает Компартия молодежи и как все это реализовать? Эти и другие темы будут обсуждаться во время пресс-конференции в УНИАН.
Первый секретарь ЦК Ленинского комсомола Украины Александр Присяжнюк приглашает к диалогу всех , кто верит в молодежный потенциал страны и готов вместе строить будущее Украины.
Задать свой вопрос спикеру можно по адресам:
Ответы Александра Присяжнюка на самые важные и интересные вопросы будут озвучены в on-lane режиме 6 июля в 14.30 на сайте УНИАН .