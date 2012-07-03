Власть пытается помешать Кличко общаться с избирателями – представители общественных организаций

Киев. 3 июля. УНИАН. Власть пытается помешать лидеру партии УДАР Виталию Кличко общаться с избирателями, против него применяется «черный пиар».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители общественных организаций, которые выступали организаторами тура В.Кличко по Киевской области.

В частности, председатель ОО «Общественная защита Киевщины», депутат Броварского городского совета, объявленный будущим кандидатом в депутаты от партии УДАР, Павел Ризаненко сообщил, что во время подготовки поездки В.Кличко в Бровары и Березань организаторы столкнулись с конкретными попытками со стороны местной власти сорвать мероприятие, с волной «черного пиара» и попытками провокаций непосредственно во время митинга.

П.Ризаненко заметил, что, например, в Броварах местная власть запретила митинг В.Кличко в связи с "угрозами терроризма" во время проведения Евро-2012. При этом в решении власти, по словам депутата, отмечалось, что в Броварах расположены гостиницы, где размещались болельщики. Он обратил внимание, что это не помешало проведению мероприятий в городе представителям Партии регионов.

По словам П.Ризаненко, невзирая на решение В.Кличко перенести митинг со 2 на 30 июня, коммунальные службы Броваров накануне запланированного митинга начали "ликвидировать техногенный коллапс, который внезапно возник на площади Свободы в Броварах". Он продемонстрировал видео, где коммунальщики именно во время, когда должен был проходить митинг, что-то начали ремонтировать на центральной площади города.

По его словам, даже 30 июня, когда митинг в Броварах все же состоялся, на собрании появились люди, которые держали провокационные относительно В.Кличко плакаты.

Как сообщил политолог, общественный деятель Евгений Золотарев, 29-30 июня В.Кличко осуществил поездки по Киевской области, в том числе побывал в Яготине, Березани, Згуровке, Броварах, и в этих городах распространялись листовки с антирекламой. "Большой тираж листовок дает основания говорить, что без содействия власти распространить такое большое количество листовок невозможно", - заметил Е.Золотарев.

Участники пресс-конференции представили печатные агитационные материалы без выходных данных, в которых, среди прочего, ставится вопрос: не лучше ли В.Кличко баллотироваться в немецкий парламент.

По убеждению Е.Золотарева, подобные листовки не воспринимаются украинскими гражданами, напротив, люди будут понимать, что если власть борется с политиком, то он является настоящим оппозиционером.

Е.Золотарев заметил, что подобные действия власти являются контрпродуктивными, поскольку вредят не столько В.Кличко, сколько имиджу власти и Украины в целом.

Он отметил, что партия УДАР обращает внимание власти на то, что если вся избирательная кампания будет проходить таким же образом, то Украина будет вычеркнута из списка демократических стран. "Если все пойдет так и дальше, Украине в целом угрожает изоляция, а украинской власти будет выдан «волчий билет», и все эти деятели, даже местные, могут оказаться невыездными", - заявил Е.Золотарев.