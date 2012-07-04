Компания «FOREX MMCIS group» покорила «Финансовый Олимп»

В конце мая в Москве состоялось торжественное вручение высшей финансовой премии России — «Финансовый Олимп». Лауреатом в номинации «Брокер на рынке Форекс» стал дилинговый центр «FOREX MMCIS group».

Премия «Финансовый Олимп» — профессиональная награда, которая с 1995 года ежегодно вручается лучшим компаниям и топ-менеджерам, работающим на финансовом рынке России. В этом году церемония награждения проходила в отеле The Ritz-Carlton. В торжестве приняли участие крупнейшие банки и брокеры фондового и валютного рынков. Лучшим брокером на рынке Форекс по итогам 2011 года стала компания «FOREX MMCIS group».

Получая награду, директор московского представительства компании Елена Барсукова отметила, что считает премию «Финансовый Олимп» высшей оценкой деятельности дилингового центра и бесспорным доказательством его профессионализма.

«За пять лет работы компания «FOREX MMCIS group» открыла представительства в 15 странах мира. Услугами нашего дилингового центра уже пользуются более 100 000 человек, и с каждым днем эта цифра растет. Мы непрерывно ищем пути, оптимизации работы на финансовом рынке, делаем торговлю доступной, комфортной и, главное, прибыльной. А отзывы трейдеров и премия «Финансовый Олимп» доказывают, что нам это хорошо удается», — сказала Елена Барсукова.

Елена также поблагодарила всех сотрудников и клиентов компании за отличные совместные результаты работы. И высказала уверенность, что новаторский подход и такое тесное плодотворное сотрудничество выведут «FOREX MMCIS group» на новые высоты.

Действительно, эта молодая и динамично развивающаяся компания за несколько лет работы приобрела репутацию надежного партнера и смелого новатора.

Помимо стандартных услуг дилинговый центр предоставляет трейдерам дополнительные возможности заработать. «FOREX MMCIS group» проводит конкурсы трейдеров и разнообразные акции с ценными призами. А в 2011 году компания запустила беспрецедентные Форекс турниры, которые предполагают бесплатное участие, а в качестве призов — реальные деньги, а не традиционные бонусы.

Многие независимые эксперты также отмечают, что именно инновационный подход к работе является отличительной чертой «FOREX MMCIS group».