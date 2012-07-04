Защита Луценко обещает вновь обратиться в ЕСПЧ, если Высший спецсуд не отменит приговор экс-министру

Киев. 4 июля. УНИАН. Защита бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко обещает снова обратиться в Европейский суд по правам человека, если Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не отменит приговор экс-министру.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила представитель интересов Ю.Луценко в ЕСПЧ Валентина Теличенко.

"Если Высший специализированный суд не отменит решения Печерского и Апелляционного судов и не освободит Луценко, не закроет дело в отношении него, будет еще одна жалоба в Европейский суд о нарушении права на справедливый суд", - сказала она.

Комментируя вчерашнее решение ЕСПЧ по жалобе Ю.Луценко на незаконное задержание и арест, она отметила, что выполнение этого решения означает, что суд кассационной инстанции обязан будет отменить приговор и одновременно вынести постановление об освобождении Ю.Луценко из-под стражи, или направить дело на повторное рассмотрение, или закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Так, согласно решению Европейского суда по правам человека, признано нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции прав человека относительно ареста Ю.Луценко. По мнению суда, арест Ю.Луценко не был должным образом изучен судом. Кроме того, Евросуд установил, что арест Ю.Луценко “не был необходимым для предупреждения совершения им преступлений или побега после этого”.

"Суд решил, что арест Ю.Луценко был безосновательным и, таким образом, совершенным в нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции", - написано в пресс-релизе суда.

Относительно содержания Ю.Луценко под стражей, то Европейский суд по правам человека выразил сомнение в адекватности решения об аресте Ю.Луценко, чтобы заставить его быстрее знакомиться с материалами уголовного дела в отношении него. При этом суд согласился с оценками Ю.Луценко относительно того, что основания для его ареста и содержания под стражей противоречили украинскому законодательству, которым определяется, что ознакомление с делом является правом, а не обязанностью обвиняемого.

Евросуд по правам человека также отметил, что аргументы украинского правительства относительно того, что, находясь на свободе, Ю.Луценко мог оказывать давление на свидетелей через интервью в средствах массовой информации, не были должным образом объяснены украинским правительством.

"Суд решил, что при обстоятельствах этого дела не было оправданий для лишения Ю.Луценко свободы на использование права свободы слова, которое не является составом преступления”, - написано в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом, Суд также признал нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции по правам человека относительно содержания Ю.Луценко под стражей, срок которого также не был установлен украинским судом.

Европейский суд по правам человека также пришел к выводу, что во время ареста Ю.Луценко не был проинформирован относительно наличия представления о его аресте, подготовленного Генеральной прокуратурой в связи с первым уголовным делом в отношении бывшего министра. Об этом Ю.Луценко стало известно лишь через 20 часов после задержания, что, по мнению Европейского суда по правам человека, есть нарушение параграфа 2 статьи 5 Конвенции по правам человека.

Европейский суд также пришел к выводу, что был нарушен параграф 3 статьи 5 Конвенции по правам человека, поскольку украинские суды не изучили законность задержания Ю.Луценко и не обеспечили судебного контроля над этим процессом.

Европейский суд по правам человека также установил нарушение параграфа 4 статьи 5 Конвенции по правам человека, которое содержится в отказе апелляционного суда рассмотреть без объяснения причин жалобу Ю.Луценко на его задержание, а также – в отсутствии какого-либо адекватного ответа на запрос ряда членов парламента об освобождении Ю.Луценко под залог.

Европейский суд также отметил справедливость обвинений Ю.Луценко в политическом характере процесса в отношении него.

“Принимая во внимание, что он был одним из оппозиционных лидеров, понятно, что дело Ю.Луценко привлекло значительное внимание. Обвиняемый в злоупотреблении властью, он имел право на ответ на такие обвинения через СМИ”, - написано в пресс-релизе суда.

Суд обратил внимание на тот факт, что прокуратура назвала общение Ю.Луценко с представителями СМИ одной из причин его ареста.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

17 апреля Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.