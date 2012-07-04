Адвокат Баганец считает, что апелляция на решение ЕСПЧ в отношении Луценко будет признана безосновательной

Киев. 4 июля. УНИАН. Адвокат Алексей Баганец считает, что апелляция государства Украина на решение Европейского суда по правам человека, которым были признаны незаконными задержание и арест экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, будет признана безосновательной.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я считаю, что вообще коллегия судей Европейского суда, в случае представления апелляции, я убежден, она признает безосновательной апелляцию, и оставит решение по Луценко в силе", - сказал А.Баганец.

В то же время он выразил сомнение по поводу того, что Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел закроет дело в отношении Ю.Луценко и освободит его из-под стражи.

"У меня лично иллюзий нет, что защитить права Юрия Луценко можно в украинских судах. Потому надеяться на то, что Высший спецсуд освободит Юрия Витальевича из-под стражи и закроет дело, не стоит. Но это не значит, что это не произойдет в будущем", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Европейский суд по правам человека признал нарушения по делу Ю.Луценко и присудил ему 15 тысяч евро компенсации от Украины.

Суд, в частности, признал шесть нарушений Конвенции прав человека во время рассмотрения дела Ю.Луценко в Украине.

Так, согласно решению Европейского суда по правам человека, признано нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции прав человека относительно его ареста. По мнению суда, арест Ю.Луценко не был должным образом изучен судом. Кроме того, Евросуд установил, что арест Ю.Луценко “не был необходимым для предупреждения совершения им преступлений или побега после этого”.

"Суд решил, что арест Ю.Луценко был безосновательным и, таким образом, совершенным в нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции", - написано в пресс-релизе суда.

В отношении содержания Ю.Луценко под стражей Европейский суд по правам человека выразил сомнение в адекватности решения об аресте Ю.Луценко, чтобы заставить его быстрее знакомиться с материалами уголовного дела в отношении него. При этом суд согласился с оценками Ю.Луценко относительно того, что основания для его ареста и содержания под стражей противоречили украинскому законодательству, которым определяется, что ознакомление с делом является правом, а не обязанностью обвиняемого.

Евросуд по правам человека также отметил, что аргументы украинского правительства относительно того, что, находясь на свободе, Ю.Луценко мог оказывать давление на свидетелей через интервью в средствах массовой информации, не были должным образом разъяснены украинским правительством.

"Суд решил, что при обстоятельствах этого дела не было оправданий для лишения Ю.Луценко свободы на использование права свободы слова, которое не является составом преступления”, - написано в сообщении пресс-службы суда.

Таким образом, Суд также признал нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции по правам человека относительно содержания Ю.Луценко под стражей, срок которого также не был установлен украинским судом.

Европейский суд по правам человека также пришел к выводу, что при аресте Ю.Луценко не был проинформирован относительно наличия представления о его аресте, подготовленного Генеральной прокуратурой в связи с первым уголовным делом в отношении бывшего министра. Об этом Ю.Луценко стало известно лишь через 20 часов после задержания, что, по мнению Европейского суда по правам человека, является нарушением параграфа 2 статьи 5 Конвенции по правам человека.

Европейский суд также пришел к выводу, что нарушен параграф 3 статьи 5 Конвенции по правам человека, поскольку украинские суды не изучили законность задержания Ю.Луценко и не обеспечили судебного контроля над этим процессом.

Европейский суд по правам человека также установил нарушение параграфа 4 статьи 5 Конвенции по правам человека, что проявилось в отказе апелляционного суда рассмотреть без объяснения причин жалобу Ю.Луценко на его задержание, а также – в отсутствии какого-либо адекватного ответа на запрос ряда членов парламента об освобождении Ю.Луценко под залог.

Европейский суд также отметил справедливость обвинений Ю.Луценко в политическом характере процесса против него.

“Принимая во внимание, что он был одним из оппозиционных лидеров, понятно, что дело Ю.Луценко привлекло значительное внимание. Обвиняемый в злоупотреблении властью, он имел право на ответ на такие обвинения через СМИ”, - написано в пресс-релизе суда.

Суд обратил внимание на тот факт, что прокуратура назвала общение Ю.Луценко с представителями СМИ одной из причин его ареста.

Ю.Луценко обратился в Европейский суд по правам человека 21 января 2011 года. Он, в частности, обжаловал необоснованное и незаконное задержание, а также то, что он не был проинформирован о причинах своего ареста.

17 апреля Палата судей Европейского суда по правам человека провела публичные слушания по этой жалобе.