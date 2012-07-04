В Киеве презентованы рекомендации европейских экспертов относительно принципов освещения СМИ избирательной кампании в Украине

Киев. 4 июля. УНИАН. В Киеве состоялась презентация рекомендаций экспертов Совета Европы, разработанных в сотрудничестве с украинскими медиа, относительно принципов освещения СМИ избирательной парламентской кампании в Украине с учетом минимизации вмешательства в личную жизнь лиц, которые будут принимать в ней участие.

Как сообщила сегодня во время презентации в УНИАН председатель отдела по защите персональных данных Совета Европы Софи Квасни, в СЕ считают, что именно путем самоорганизации СМИ удастся лучше, избегая конфликтов с субъектами избирательной гонки, освещать ход кампании. По ее словам, практические рекомендации призваны помочь журналистам и редакциям корректно, в соответствии с европейскими стандартами и лучшими практиками, освещать избирательный процесс, учитывая общественный интерес и в то же время, учитывая права человека на частную жизнь.

В свою очередь председатель Комиссии по журналистской этике Владимир Мостовой отметил, что рекомендации разработаны своевременно, поскольку избирательная кампания фактически стартует вместе с вступлением в действие закона о защите персональных данных. "Рекомендации - это та подстраховка, которая не даст нам сорваться из-под купола с проволоки, по которой мы с вами будем ходить в эту избирательную кампанию", - сказал он, отметив, что тем не менее жалоб на СМИ избежать не удастся - они будут поступать и от непосредственных кандидатов гонки, и от партий и общественных организаций. В то же время В.Мостовой выразил надежду, что рекомендации в ближайшее время будут размещении на сайте НСЖУ, Комиссии по журналистской этике, Независимого медиа-профсоюза и т.д.