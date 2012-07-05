«ОПОРА» зафиксировала факты использования админресурса потенциальными субъектами избирательного процесса

Киев. 5 июля. УНИАН. Гражданская сеть «ОПОРА» зафиксировала факты использования административного ресурса потенциальными субъектами избирательного процесса.

Об этом координатор избирательных программ Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она презентовала результаты третьего ежемесячного мониторингового отчета «ОПОРЫ» по фактам использования административного ресурса во время неофициального этапа предвыборной кампании. В частности, среди таких фактов - привлечения работников бюджетных учреждений к предвыборным мероприятиям, использование чиновниками служебных поводов для проведения агитации.

Участники пресс-конференции презентовали свежие данные по креативу от кандидатов и по новым формам подкупа от участников неофициального этапа предвыборной кампании.

«На протяжении последних трех месяцев долгосрочные наблюдатели «ОПОРЫ» и независимые СМИ фиксируют опасные тенденции, которые свидетельствуют о реальной угрозе использования административного ресурса отдельными потенциальными субъектами избирательного процесса с целью искусственного ограничения уровня политической конкуренции в стране. Это может привести к грубому нарушению одного из руководящих общеевропейских принципов избирательного права – обеспечения равных возможностей для всех партий и кандидатов, и поставить под сомнение честность будущих выборов в глазах украинских граждан и международного сообщества», – отметил эксперт кампании наблюдения Александр Неберикут.

Эксперты сети зафиксировали факты соединения партийной и должностной деятельности, что противоречит статье 4 Закона Украины «Политические партии в Украине», которой предусмотрено, что органам государственной власти, органам местного самоуправления, их должностным лицам запрещено выделять в своем отношении определенные политические партии или предоставлять им привилегии, а также способствовать политическим партиям, если другое не предусмотрено законом, в осуществлении их деятельности. Государственные служащие должны воздерживаться от демонстрации собственных политических взглядов и своего отношения к политическим силам, партиям, блокам, не допускать их влияния на выполнение служебных обязанностей.

Еще одной тенденцией, по данным экспертов «ОПОРЫ», являются попытки отдельных политических сил и потенциальных кандидатов вовлекать работников бюджетных учреждений в предвыборные мероприятия. Самый большой предвыборный резонанс получили инициативы государственных и местных органов власти относительно введения новых временных штатных единиц в социальных службах. Официальным основанием расширения штатов и увеличения финансирования этих служб является необходимость усовершенствования мероприятий по выполнению социальных инициатив Президента Украины и правительства, отметили в сети.

Кроме того, по данным наблюдателей, потенциальные кандидаты в народные депутаты используют профессиональные праздники для повышения собственного уровня электоральной узнаваемости. «ОПОРА» зафиксировала неединичные факты публичных заявлений государственных служащих, которые прямо указывают на их симпатии или предвзятое отношение к конкретным политическим силам.

«Демонстративное нарушение государственными служащими официально утвержденных стандартов поведения ставит под сомнение возможность обеспечения равных условий для деятельности всех политических партий», - убеждены в ГС «ОПОРА».