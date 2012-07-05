КИУ обеспокоен привлечением представителей власти к агитационной предвыборной деятельности

Киев. 5 июля. УНИАН. Комитет избирателей Украины обеспокоен ростом количества сообщений об активном привлечении представителей власти к агитационной предвыборной деятельности, а также использованием должностными лицами, которые планируют баллотироваться в народные депутаты, своего статуса для активизации взаимодействия с электоратом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель КИУ Александр Черненко.

По его словам, «сохранение служащими политической нейтральности и отказ от активного участия в избирательной кампании является одной из необходимых предпосылок признания выборов отвечающими демократическим стандартам».

Как отметил А.Черненко, Президент и органы исполнительной власти высшего уровня должны принять дополнительные меры (в том числе дисциплинарного или организационно-кадрового характера), направленные на ограничение участия должностных лиц в избирательной кампании.

Кроме того, по словам А.Черненко, в июне парламент не осуществил никаких шагов в направлении устранения пробелов и недостатков в законе о выборах народных депутатов, хотя существование таких пробелов и недостатков все же позволит провести выборы в соответствии с международными стандартами.

По мнению А.Черненко, парламенту стоило бы безотлагательно, до начала избирательного процесса, рассмотреть предложения ЦИК относительно совершенствования положений данного закона, поскольку иначе эффективность применения положений избирательного законодательства на практике в значительной мере будет зависеть от Центризбиркома и судов, которые будут рассматривать и решать избирательные споры.

В то же время, А.Черненко обратил внимание на тот факт, что в последнее время в Украине наблюдаются случаи прямого подкупа избирателей.

«Такие случаи не должны оставаться без проверки и надлежащего реагирования правоохранительных органов», - сказал он.