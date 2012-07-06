Киев. 6 июля. УНИАН. Председатель общества «Просвіта» имени Тараса Шевченко, народный депутат Павел Мовчан не исключает, что защитники украинского языка перейдут к более радикальным действиям.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Да, речь может идти об объявлении бессрочных забастовок, сказал П.Мовчан.

По его словам, уже с первого дня после принятия закона общественность Западной Украины выражала готовность не только идти на Киев, но и перекрывать международные трассы и железнодорожные пути.

«И сейчас температура не уменьшается, она не падает, только повышается. Но все это общественно опасно, и необходимо учитывать уроки Киргизии, где все также началось с языковой проблемы, а закончилось межэтническими выяснениями отношений», - заметил П.Мовчан.

По словам депутата, в Киргизии был запущен опасный механизм, и не без участия России.

«Украинский язык - последний барьер защиты Украины», - заявил П.Мовчан и отметил, что борьба только начинается, поскольку не исключено, что языковой закон может появиться на подписи у Президента даже без визы председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина.

Он зачитал обращение центрального правления "Просвіта" к украинскому народу, в котором отмечается, что сегодня в Украине происходит покушение на украинский язык.

"Нынешние украиноненавистники, разграбившие Украину, в стенах Верховной Рады и на Банковой, вместо заботы о своем народе, выполняют политические заказы чужого государства", - говорится в обращении.

"За все годы независимости Украина не стояла так близко перед утратой своего суверенитета. Разработана многоходовка, которая предусматривает через так называемую Конституционную ассамблею и последующие референдумы расчленить Украину, и языковой вопрос - доминирующая составляющая этого проекта, путь к гражданской войне", - отмечается в документе.

Народный депутат Зиновий Шкутяк, который продолжает голодовку возле Украинского дома, подчеркнул, что при активной позиции украинцев ни Верховная Рада, ни Президент не смогут противостоять всему народу.

Он заявил, что протест не зависит от работы Верховной Рады и поэтому не будет прекращаться в связи с закрытием сессии. «Наш протест зависит от того, будет ли данный позорный, антиконституционный, циничный закон отменен, и мы считаем, что мы, украинцы, должны протестовать, пока о нем вообще не будет идти речи», - сказал он.

З.Шкутяк считает, что при активной позиции граждан заседание Верховной Рады для отмены языкового закона можно созвать в любой момент.

«Если мы будем инертны, то придется ждать долго, но это уже видно по Майдану – людей становится все больше, и не только в Киеве, но и в регионах», - отметил он.