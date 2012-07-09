Представители местных общин просят Президента взять под контроль проблему с загрязнением птицефабриками окружающей среды

Киев. 9 июля. УНИАН. Представители общин населенных пунктов АР Крым и Киевской области, в которых расположены птицефабрики, просят Президента Украины Виктора Януковича взять под контроль проблему с загрязнением этими предприятиями окружающей среды, что, в свою очередь, негативно влияет на здоровье людей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили экс-председатель Макаровского поселкового совета (Киевская область), председатель координационного совета общественных организаций и партий Макаровского района, председатель инициативной группы по вопросам прекращения деятельности птицефабрик Геннадий Здольник и представитель общины Перовского сельского совета (АР Крым) Любовь Кириченко.

В обращении этих общин к В.Януковичу речь идет о двух птицефабриках: “Макаровская птицефабрика” в пгт Макаров и “Южная Холдинг” в с. Перово.

По словам участников пресс-конференции, эти птицефабрики расположены в пределах населенных пунктов, с нарушением требований законодательства относительно санитарной зоны между такими предприятиями и жильем людей длиной 1 км. Из-за такой близости фабрик к жилым домам выбросы производства отравляют воздух и наносят вред здоровью людей.

Представители общин Макарова и Перово отмечают, что вынуждены обратиться к Президенту, поскольку уже несколько лет не могут добиться от руководства этих предприятий модернизации корпусов и технологии переработки отходов.

“Мы пишем документы – наши обращения, проводим протесты, митинги, резолюции направляем в высшие органы государственной власти Украины, руководству Киевской области, Макаровской районной власти, и на это получаем многочисленные отписки”, - отметил Г.Здольник.

По информации Л.Кириченко, из-за деятельности птицефабрики “Южная Холдинг” под угрозой загрязнения оказалось Симферопольское водохранилище, что неминуемо приведет к экологической катастрофе в самом центре полуострова.

Представитель общины сообщила, что в последние годы предприятие в Перово использовало старые пометохранилища без каких-либо разрешительных документов, а после соответствующего запрещения суда птицефабрика «вообще стала сбрасывать помет там, где заблагорассудится, на прилегающей к поселкам территории».

УНИАН обратился в пресс-службу агрохолдинга «Авангард», в состав которой входят упомянутые птицефабрики, с просьбой прокомментировать заявление территориальных общин. Компания пообещала в ближайшее время подготовить соответствующий комментарий.