В Киеве презентована “Партия фанатов Украины”

Киев. 10 июля. УНИАН. В Киеве презентована неформальная “Партия фанатов Украины”, созданная с целью поддержки отечественных спортсменов, координации действий болельщиков и объединения фанатов всех видов спорта.

Представили партию сегодня на пресс-конференции в УНИАН ее активисты – Тереза Франк и Дмитрий Гарбуз, которые работают в шоу-бизнесе, а также Максим Патриотычный и Алексей Фанивский, занимающиеся предпринимательством.

В частности, как отметил Д.Гарбуз, Партия фанатов Украины создана по инициативе музыканта и певца Фоззи и при содействии президента НОК Сергея Бубки. К фанатскому объединению может приобщиться каждый. На сегодняшний день в социальных сетях к движению присоединились уже около 20 тыс. фанатов.

“На футбольном чемпионате я впервые почувствовал эту энергию, этот драйв, который объединил нас вокруг Украины, вокруг патриотизма дал нам общую идею. Поддерживая активистов фанатского движения, мы поддерживаем наших спортсменов и вдохновляем их на новые победы”, - отметил в свою очередь М.Патриотычный.

При этом Д.Гарбуз выразил мнение, что украинским фанам есть у кого брать пример относительно поддержки спортсменов фанатскими движениями других стран, которую гости чемпионата демонстрировали, например, во время Евро-2012.

“Я, как человек сцены, очень хорошо понимаю, насколько важна поддержка зрителя, слушателя. Но не всегда следует принимать, а иногда надо и отдавать энергию свою... Я не всегда разделял фанатизм лидера нашей партии Фоззи относительно спорта, но когда впервые побывал на стадионе, я почувствовал эти волны, которые тебя с головой накрывают, а эту энергию, которая там ходит по стадиону, ты не можешь к этому не присоединиться. Поэтому я с удовольствием присоединился к этой партии”, - рассказал Д.Гарбуз.

Он отметил, что после Евро-2012 спортивные события продолжаются и очень скоро будет Олимпиада в Лондоне, а, следовательно, поддержка фанов будет очень нужна украинским спортсменам.

Ближайшие мероприятия, которые планирует провести партия, – это “Фанатская миля” 14 июля и празднование “Дня фаната Украины” 21 июля.

“Фанатская миля” символизирует соединение столицы Украины с Лондоном и переход внимания фанатов от Чемпионата по футболу к Олимпиаде. 14 июля фанаты будут вязать ленту от Европейской площади к Посольству Великобритании. То есть, “Фанатаская миля” – это те 1 тыс. шагов, которые пройдут активисты фанатского движения, звезды шоу-бизнес и все фанаты Украины.

В рамках Дня фаната Украины на Майдане Незалежности предусматривается организовать концерт, провести эстафету олимпийского огня и проводы Олимпийской сборной в Лондон.

“Я возглавляю женское фанатство в партии. И я хочу доказать, что женщины – они также хорошие фанатки и мы поддерживаем, не только развиваем, зажигаем сердца наших спортсменов, но и зажигаем их мышцы, чтобы они хорошо играли и побеждали”, - отметила Т.Франк.