«Хортица» расширила линейку своей продукции

Киев. 10 июля. УНИАН. Один из крупнейших украинских производителей водки ЛВЗ «Хортица», входящий в холдинг Global Spirits, первым в отрасли наладил производство нового вида водки «Хортица-Organic».

Как сообщил УНИАН бренд-менеджер ТМ «Хортица» Александр Блохин, завод с 5 июля приступил к разливу новой водки - «Хортица-Organic». Это стало возможным после получения соответствующего сертификата со стороны международной организации SIC (System of International Certification).

«Это был достаточно трудоемкий процесс, но мы к нему шли осознанно», - заверил А.Блохин, уточнив, что сертификацию нужно будет подтверждать каждый год.

Чтобы пройти сертификацию, «Хортице» пришлось закупать спирт на заводах, расположенных на Западной Украине.

«Агро-сырьевая база должна находиться в экологических районах. А в это в основном Западная и Центральная часть Украины», - дополнил бренд-менеджер предприятия.

В свою очередь представитель SIC в Украине Виктор Колесников сообщил УНИАН о том, что продукция «Хортицы» проходила сертификацию на соответствие международному своду требований к качеству пищевых продуктов — Codex Alimentarius.

«Это значит, что в ингредиентах не должно быть ароматизаторов, консервантов, гербицидов и пестицидов», - уточнил В.Колесников.

Справка УНИАН. Алкогольный холдинг Global Spirits является крупнейшим в Восточной Европе.

В холдинг входит: ЛВЗ «Хортиця» (Украина), ЛВЗ «Русский Север» (Россия), Одесский коньячный завод (Украина), Крымский винный дом (Украина), ТД «Мегаполис» и ТД «Хортица» в России.

Портфель брендов - 15 торговых марок.