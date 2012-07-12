Киев. 12 июля. УНИАН. 1-7 июля в Украине прошли соревнования на внедорожных автомобилях Ukraine Trophy-2012.

Как сообщили на пресс-конференции в УНИАН организаторы гонки, соревнования Ukraine Trophy-2012 стартовали 1 июля на Майдане Незалежности в Киеве.

Один из самых сложных и протяженных внедорожных маршрутов в Европе Киев - Шацк общим расстоянием 1300 км преодолевали 146 экипажей из Украины, России, Беларуси, Германии, США и стран Ближнего Востока. Награждение лучших гонщиков состоялось 7 июля в Шацке.

Как отметил глава Ассоциации развития внедорожных видов спорта Сергей Осадчий, «эти соревнования стали тренировкой воли к победе, умения не отступать перед сложными препятствиями и быстро принимать правильные решения».

По его словам, в этом году организаторам удалось сделать качественный рывок как в плане сложности маршрута, так и расширения состава участников, поскольку удалось привлечь еще больше спортсменов международного уровня.

Один из участников соревнований, народный депутат Виктор Янукович сказал, что Ukraine Trophy-2012 стали не только спортивными соревнованиями, а и серьезным социальным проектом. По его словам, участники соревнований смогли увидеть интересные места Украины, куда редко попадает обычный турист. При этом для них и для местных жителей организаторы провели различные праздники, конкурсы, ярмарки. В рамках соревнований прошел конкурс детского рисунка «Я люблю Украину», экипажи-участники привезли в спортивные школы сел и городов Полесья футбольные мячи с автографами игроков украинской сборной, сказал В.Янукович.

Организаторы и участники соревнований заверили, что поскольку маршрут гонок пролегает рядом с тремя заповедниками, то они максимально придерживались экологической дисциплины. В частности, все транспортные средства могли заправляться топливом только на стационарных АЗС, обязательным было использование корозащитного покрытия на тросах лебедки, специального коврика во время ремонта машины для избежания пролития масла, бензина на грунт и т.д.