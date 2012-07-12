В 2006-2010 годах вследствие коррупционных решений столичной власти фонд ценных земель Киева сократился на 60% - Куликов

Киев. 12 июля. УНИАН. На протяжении 2006-2010 гг. из-за коррупционных решений Киевсовета фонд особо ценных земель столицы сократился на 60%.

Об этом народный депутат, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевского городского совета и его исполнительного органа Кирилл Куликов заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Комиссия, исходя из предоставленных Государственным агентством земельных ресурсов и Киевским институтом земельных отношений сведений, установила, что на протяжении 2006-2010 гг. фонд особо ценных земель, которые принадлежат киевской общине, вследствие коррупционных решений, принятых Киевсоветом, сократился на 60%. А это где-то приблизительно 6-10 тысяч гектаров", - сказал К.Куликов.

В то же время он заметил, что на сегодняшний день благодаря усилиям, как общественности, так и депутатов, удалось вернуть землю, которая была передана в аренду на территории "дома Мурашко", отменить разрешение на вырубку Святошиского леса, кроме того, на рассмотрении в судах рассматриваются десятки исков о возвращении большого количества незаконно выделенных земельных участков и т. п.

По словам К.Куликова, члены комиссии также установили, что ведение земельного кадастра обеспечивает Главное управление земельных ресурсов КГГА. В то же время, согласно законодательству, полномочия по ведению государственного земельного кадастра переданы Государственному агентству земельных ресурсов. В то же время, упомянутое управление КГГА передать кадастр отказывается. Таким образом, возникает ситуация: нет института, ответственного за ведение учета земель в столице.

К.Куликов отметил, что хотя комиссия не является карательным органом, но установить виновных в незаконных земельных сделках ей удастся, даже, невзирая на то, что часть документов, утвержденных столичными чиновниками, исчезла.

"Нам удалось получить протоколы, видеозаписи сессий Киевсовета, на которых принимались многочисленные коррупционные решения, и сейчас члены ВСК продолжают их изучать и документировать", - сказал К.Куликов.

Депутат также сообщил, что бывший заместитель киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь Довгий трижды приглашался на заседание ВСК для дачи объяснений, но ни разу не являлся, ссылаясь на болезнь.

В то же время, с тем К.Куликов заметил, что столичная прокуратура отказывается сотрудничать с ВСК.

"У нас есть вопрос относительно прокуратуры. Все органы власти нам оказывают помощь, а прокурор города почему-то даже не приходит на заседание комиссии", - сказал он.

Говоря о последующих действиях ВСК, К.Куликов отметил, что члены комиссии планируют разработать законопроект, в котором предусмотреть, чтобы данные из реестра землевладельцев в Киеве были открытыми.

Кроме того, по его словам, планируется решить вопрос о сносе новостроек, расположенных в буферных зонах памятников истории и культуры.

Также ВСК планирует обратиться к Киевсовету с предложением отозвать своих представителей из судов, чтобы упростить процесс возвращения земель обществу.

"Мы, как комиссия, которая не имеет политической расцветки, хотим показать, что в столице можно навести порядок, чтобы когда мы уйдем, Киев остался. Памятники Киева жили до нас тысячу лет и должны прожить тысячи лет после нас", - подчеркнул К.Куликов

Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2009 года Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами КГГА.

11 июня 2009 года Верховная Рада приняла отчет Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов злоупотреблений киевской властью.

Учитывая критическую ситуацию, сложившуюся в Киеве, ВР обратилась к Президенту Украины с предложением отстранить от исполнения обязанностей председателя КГГА Леонида Черновецкого на период работы ВСК и рекомендовала отменить целый ряд его незаконных распоряжений.

К.Куликов неоднократно заявлял о выявлении ВСК масштабных нарушений столичной властью законов и Конституции в разных сферах.