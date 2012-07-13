Кличко надеется, что его партия наберет на выборах в ВР минимум 15% голосов

Киев. 13 июля, УНИАН. Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко надеется, что его партия наберет на парламентских выборах минимум 15% голосов избирателей.

Об этом В.Кличко сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я уверен в том, что если останется тенденция, которая есть на сегодняшний день у партии, мы сможем набрать не менее 15% голосов избирателей», - заявил он.

По словам В.Кличко, партия «УДАР» - правоцентристская.

«По идеологии мы правоцентристы. Либеральные принципы нам очень близки», - сказал лидер партии.

Он также отметил, что партия строится вокруг идеологии объединить людей.

В.Кличко отметил, что многие партии в Украине прекращают свое существование, как только заканчивается их финансирование. «История уже многократно показывала, что за идею можно отдать жизнь, за деньги никогда», - сказал он.