Кличко гарантирует, что в случае избрания в ВР депутаты от его партии будут голосовать лично

Киев. 13 июля. УНИАН. Лидер «УДАРа» Виталий Кличко гарантирует, что в случае избрания в Верховную Раду депутаты от его партии будут голосовать лишь своими карточками.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я гарантирую, что каждый из депутатов сделает видеообращение, в котором примет присягу украинскому народу, в которой заявит о готовности сложить полномочия, если предаст избирателей», - сказал В.Кличко.

«Я еще раз хочу подтвердить, что каждый депутат должен голосовать своей карточкой», - добавил В.Кличко, отметив, что на сегодняшний день Верховная Рада манипулирует голосами избирателей, «когда там бегают люди и голосуют за тех, кто отдыхает или занимается своими частными делами».