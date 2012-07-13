"УДАР" планирует огласить своих кандидатов в народные депутаты на съезде в начале августа

Киев. 13 июля. УНИАН. Партия «УДАР» планирует огласить список своих кандидатов в народные депутаты Украины на своем съезде, который состоится в начале августа.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

«После общественного обсуждения мы сможем огласить кандидатов по мажоритарным округам на съезде, который пройдет 1 или 3 августа в Киеве. На этом же съезде мы также сможем объявить партийные списки кандидатов в депутаты», - сказал он.

В.Кличко сообщил, что есть три ключевых принципа, по которым партия подходит к каждому кандидату в список партии. Во-первых, это должно быть человек, который хочет работать на государство, общество и который хочет перемен.

Еще одним принципом является профессиональность кандидата. Третий принцип - это моральные качества человека. «Если человек отвечает трем ключевым принципам, он может быть претендентом в депутаты», - сказал он.

Кроме того, по словам В.Кличко, претендент на выдвижение кандидатом в депутаты от партии «УДАР» должен быть авторитетным человеком и «не иметь шлейфа предыдущих скандалов».