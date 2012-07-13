Партия «УДАР» определила своих претендентов в депутаты по мажоритарным округам

Киев. 13 июля. УНИАН. Партия «УДАР» определила своих претендентов на выдвижение кандидатами в народные депутаты в мажоритарных округах.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

«На 192 из 226 округов кандидатов мы уже озвучили. С биографией и декларацией каждого из них можно ознакомиться на сайте партии», - сказал В.Кличко.

По его словам, партия передаст список этих людей общественному движению «Честно» для изучения.

«Мы будем ожидать комментариев от общественного движения, со стороны журналистов и граждан по каждому из кандидатов», - добавил он.

По словам В.Кличко, 25% из определенных 192 претендентов в кандидаты в депутаты по мажоритарным округам младше 35 лет, две трети людей – в возрасте около 40 лет, 97% претендентов имеют высшее образование, из них 15% имеют второе высшее образование, 97% претендентов впервые баллотируются в Верховную Раду. «Мы заботимся об обновлении власти», - отметил В.Кличко.

Он также добавил, что 18% этих претендентов в настоящее время является депутатами местных советов.