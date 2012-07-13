Киев. 13 июля. УНИАН. В августе-сентябре в Украине состоится мотофестиваль “Мотородео”.

Об этом организаторы фестиваля сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель Всеукраинской социальной организации “Украинская служба спасения”, которая выступила организатором мероприятия, Павел Дыба отметил, что на сегодняшний день подавляющее большинство аварий на дорогах при участии мотоциклистов и скутеристов происходит из-за того, что люди не умеют должным образом ездить. Именно поэтому полгода тому назад его организация решила заинтересовать водителей мотоциклов заняться усовершенствованием своих навыков.

По словам П.Дыбы, с учетом свого международного опыта Украинская служба спасения решила разработать программу по предупреждения ДТП при участии мотоциклистов.

“В начале следующего месяца хотим провести при поддержке органов власти, ГАИ мотофестиваль “Мотородео”. Цель этого мероприятия – приохотить граждан научиться хорошо управлять двухколесным транспортом”, – сказал он.

Мастер спорта международного класса, байкер Олег Чернуха сообщил, что за рубежом, в частности в США, мотородео проводятся уже много лет. На этих фестивалях опытные мастера, соревнуясь между собой, демонстрируют высокий уровень мастерства управления и езды на мотоциклах, вместо этого начинающие имеют возможность увидеть это собственными глазами, а также на практике улучшить свои навыки.

П.Дыба отметил, что в фестивале, который будет проводиться впервые, кроме украинских участников, предварительно планируют принять участие мотоциклисты из России и Молдовы.

Как отметили организаторы мероприятия, фестиваль стартует 5 августа отборочными турами в нескольких украинских городах. Отбор участников в разных городах Украины продлится на протяжении августа-начала сентября. Принять участие в этих турах смогут все желающие байкеры и скутеристы, которые имеют водительские права и зарегистрированные транспортные средства.

Финал конкурса состоится в Киеве в середине сентября. Призовой фонд фестиваля составит 50 тыс. грн за первое место в каждой категории.