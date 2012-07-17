IT-бизнес с настороженностью ждет девальвации гривни в конце года

Киев. 17 июля. УНИАН. Компьютерный ритейл с настороженностью ждет осени, предполагая, что после намеченных на 31 октября парламентских выборов, произойдет девальвация гривни и это отрицательно скажется на объемах продаж техники

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления группы компаний «DiaWest-Компьютерний світ» Анатолий Балюк.

«Все говорят, что курс держат до выборов (в парламент- УНИАН), а после выборов возможны любые варианты», - сказал А.Балюк.

По его словам, изменение курса доллара в сочетании с низкой покупательской способностью населения непременно скажутся на объемах продаж.

«Поэтому самый оптимистический прогноз — выход хотя бы на результат 2011 года», - отметил А.Балюк, уточнив, что это мнение ведущих игроков на рынке, с которыми он проконсультировался накануне пресс-конференции.

Говоря об итогах украинского IT-рынка за первое полугодие 2012 года, А.Балюк обратил внимание на ухудшение условий работы для бизнеса.

В частности появилось большое количество документов, которые препятствуют нормальной работе бизнеса

«Для работы с кассовым аппаратом созданы условия, которые не помогают владельцу контролировать бизнес, а наоборот запутывают кассира и влекут за собой налоговые санкции», - привел пример А.Балюк.

Анализируя продажи руководитель «DiaWest-Компьютерний світ» сообщил, что в этом году наибольшим спросом пользуются планшеты, которые заберут свою долю рынка у нетбуков и ноутбуков.

В настоящее время соотношение продаж планшетов к нетбукам составляет 50 на 50%, а ноутбукам - 11%.

В целом, планшеты занимают 9% рынка. Новый тренд — ультрабуки, которые продолжают искать свою нишу на рынке.

Справка УНИАН. Группа компаний «DiaWest-Компьютерний світ» - имеет большую сеть специализированных магазинов по продаже компьютерной техники в Украине. Работает на рынке с 1994 года и является бизнес-партнером ведущих мировых компьютерных компаний.