15 сентября в Киеве на Майдане Незалежности выступит группа “Машина времени

Киев. 17 июля. УНИАН. «Авторадио» 15 сентября организует на Майдане Незалежности в Киеве концерт группы «Машина времени», вход на который будет бесплатным.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель организатора мероприятия – креативный директор радиогруппы УМХ Игорь Ларин.

“Прежде всего, это большое современное концертное шоу. “Машина времени” очень редко дает концерты в своем полном составе, в так называемом классическом составе, в котором они выступают достаточно давно. И могу сказать, что, возможно, в жизни нашей с вами, в жизни сторонников группы больше такого концерта не будет. Это уникальная возможность увидеть всех “машинистов” на одной сцене с лучшими, с проверенными и известными всей стране песнями”, - подчеркнул И.Ларин.

По материалам концерта планируется выпуск DVD.

Пока неизвестно, будет ли транслироваться этот концерт на каком-то из украинских телеканалов, однако точно его можно будет посмотреть на российском «Первом канале» и послушать в эфире «Авторадио», сказал И.Ларин.

По его словам, аналогичная акция проводилась три года назад в Тушино в Москве. Тогда собралось около 120 тысяч сторонников “Машины времени”.

“Любой человек, который пожелает приехать на “Машину времени”, сможет это сделать. На Майдане большое количество мест. Мы ожидаем десятки тысяч людей, который приедут не только из столицы на концерт, но и из разных городов вещания “Авторадио”, - подчеркнул И.Ларин.

Как объяснил И.Ларин, организуется концерт именно этой группы, потому что он близок большому количеству слушателей разных вековых категорий. Кроме того, эта музыка – формат “Авторадио”.

“Машина времени” для “Авторадио” – это знаковые артисты, и мы удостоились уникальной возможности привезти их в Киев для всех слушателей “Авторадио”, - добавил И.Ларин.

В свою очередь, генеральный продюсер радиогруппы УМХ Максим Яковенко заметил: “В зависимости от вкусов аудитории и веяния времени трек-лист радиостанции постоянно обновляется. Но есть исполнители, вокруг которых выстраивается формат станции: группа “Машина времени” – один из таких исполнителей для “Авторадио”, и поэтому для нас не только большая честь, но и возможность организовать их концерт в Киеве”.

Программный директор «Авторадио» Сергей Неловкин сообщил, что во время концерта будет проводиться ряд акций от “Авторадио”, в частности, будут разыгрываться 10 гитар с автографом Андрея Макаревича, а также шанс попасть в фан-зону перед сценой.

В социальных сетях и на сайте “Авторадио” проводится голосование за трек-лист концерта, то есть выбираются 20 самых любимых песен.

Как сообщили организаторы, на концертную сцену 15 сентября выйдут А.Макаревич, Евгений Маргулис, Александр Кутиков, Валерий Ефремов, Андрей Державин.

Начало концерта - в 19.00.