Сегодня в сухопутном городе Харькове родился дельфиненок

Сегодня в Харьковском дельфинарии «Немо» свершилось настоящее чудо – дельфин по имени Вита родила малыша. Коллектив дельфинария искренне рад этому событию и поздравляет с ним всех жителей и гостей города.

Дельфиненок совершенно здоров и чувствует себя превосходно. Длина малыша - около 70 сантиметров, вес - около 30 кг. Любящие родители - дельфины-афалины Вита и Геша, ветеринары и коллектив дельфинария круглосуточно не отходят от малыша. Мама Вита была спасена сотрудниками дельфинария «Немо» в Одессе, найдена на побережье Черного моря в тяжелом состоянии. Хороший уход и забота позволили ей реабилитироваться, обрести вторую половинку и родить здорового и крепкого малыша.

В дельфинарии сообщают, что роды прошли успешно, малыш сам выплыл на поверхность воды, а это значит, что он здоров и полон сил. По словам сотрудников дельфинария, дельфиненок смышленый, веселый и общительный. Сейчас он постоянно находится под нежной опекой родителей, которые уже познакомили его с новыми друзьями и будущими коллегами - дельфинами. Мама Вита после родов несколько суток не будет спать, так как учит ребенка держаться на воде, погружаться и всплывать. Мама кормит его молоком, ведь дельфины – млекопитающие и живородящие, как и люди. Кормление у дельфинов происходит в воде – тычась носиком в брюшко мамы, детеныш высвобождает молоко, которое кристаллизируется в соленой воде, и эти кристаллы малыш подбирает и кушает на плаву.

Как сообщили в дельфинарии, пол дельфиненка еще не определен, поэтому он пока остается безымянным. Но ненадолго – коллектив дельфинария всегда творчески относился к выбору имен для своих питомцев. Так, дельфины Миша и Геша были названы в честь мэра Харькова и губернатора харьковской области. В этот раз право выбора имени для малыша будет предоставлено харьковчанам. Все желающие смогут предложить имя новорожденному на сайте харьковского дельфинария или при посещении дельфинария, и, таким образом, принять участие в конкурсе. Победитель и самые активные участники получат ценные и уникальные призы – в том числе купание с дельфинами и картины, нарисованные родителями. Имя малыша и имена победителей будут объявлены на «День города Харькова» – 23 августа 2012 года.

Ученые доказали, что интеллект дельфинов настолько высок, что они могут общаться с людьми практически на равных. Именно потому эти дружелюбные и веселые животные так легко поддаются обучению и так быстро привыкают к компании людей. Дельфины общаются между собой на различимом языке, состоящим, как и человеческий, со звуков и жестов. Более того, исследователи уже научились распознавать некоторые знаки дельфиньего языка и выяснили, что у каждого дельфина есть свое имя, на которое он откликается при общении с себе подобными.

Любовь, забота, и условия, созданные в дельфинарии, позволяют, в прямом смысле, творить чудеса. Ведь считается, что морские животные очень редко размножаются в искусственной среде. Несмотря на уникальность события, рождение дельфиненка уже не первое в сети дельфинариев «Немо». За минувшие 5 лет на свет появилось целых десять маленьких дельфинят, детеныш Виты и Гешы – одиннадцатое по счету чудо. Напомним, что, накануне чемпионата ЕВРО 2012 в киевском дельфинарии «Немо» впервые в Европе родился морской котик, которого, в честь надвигающихся спортивных событий, назвали Евро. Маленькому Евро уже полтора месяца. Он хорошо себя чувствует, растет и уже даже выходит с мамой на сцену, для того чтобы поддержать ее во время выступления.

Как сообщили в харьковском дельфинарии, увидеть дельфиненка можно уже на ближайших выступлениях в дельфинарии «Немо». Подробнее о событии можно узнать на сайте дельфинария http://nemo.ua/.