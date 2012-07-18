Общественность планирует создать ассоциацию независимых наблюдателей за парламентскими выборами

Киев. 18 июля. УНИАН. Состоялся круглый стол лидеров общественных объединений на тему: "Объединение ради будущего" , который инициировала к проведению и организовала Партия пенсионеров Украины.

В работе приняли участие представители Партии пенсионеров Украины, МОО “Казачество Запрожское”, ПП “Справедливая Украина”, МО “Лига культур”, Львовская областная правозащитная группа и другие общественные организации, партии, правозащитники, международные общественные объединения, деятели культуры и духовенства.

Участники круглого стола выступили с инициативой о создании ассоциации независимых наблюдателей, для оценки хода процесса выборов в парламент и исследования надлежащего выполнения депутатами своих предвыборных обещаний.

"В мониторинговую группу войдут представители правозащитных групп, казачества, средств массовой информации, деятели культуры и духовенства, представители Союза адвокатов Украины и международных общественных объединений", - сказал председатель Партии пенсионеров Украины Амрам Петросян.

По его словам, к созданию такой группы подтолкнули события в Черкассах, где городская власть пытается подчинить комитеты самоорганизации населения и через них осуществлять подкуп избирателей.

"За месяц до выборов в 2010 году из городского бюджета этим общественным организациям за подписью городского председателя были выделены 600 тыс. грн, которые были использованы в интересах его команды", - добавил представитель пресс-службы Партии пенсионеров Валерий Журенко.

Представитель казачества, генерал-хорунжий Владимир Цап считает, что общественность должна контролировать не только течение выборов, но и действия политиков после того, как они придут к власти. "Если мы провороним и эти выборы, что будет дальше? Нас снова будут использовать те, кто хочет быть при власти. Каждый должен сам определиться, и определиться в своей семье, чтобы не получалось так, что за каких-то 100 грн продали голос, а в конечном итоге все останется, как есть", - отметил он.