Экс-директор Киевской крепости считает свое увольнение незаконным и требует от суда восстановить его в должности

Киев. 19 июля. УНИАН. Экс-директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" Вячеслав Кулинич считает незаконным приказ Главного управления культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) о его увольнении и требует от Окружного административного суда Киева восстановить его в должности.

Об этом В.Кулинич заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН

"Вчера я обжаловал решение в административном суде и в инстанциях города Киева в обращении к Попову (председателю КГГА — УНИАН)", - сказал В.Кулинич.

Экс-директор Киевской крепости отметил, что в приказе, изданном 17 июля, говорится о его увольнении "в связи с неоднократным нарушением трудовой дисциплины, невыполнением поручений Главного управления культуры". "Хотя все это время они регулярно нам подтверждали премию и только за неделю до этого приказа они вынесли мне выговор за то, что я не пустил комиссию по передаче башни в аренду на территорию музея", - добавил он.

Кроме того, по словам В.Кулинича, приказ о его увольнении издан с нарушением закона, поскольку он в это время болел и до сих пор находится на больничном.

"Меня пригласили в управление культуры под другим поводом, а вручили приказ о моем увольнении. Это незаконно еще потому, что я нахожусь на больничном", - подчеркнул В.Кулинич.

Экс-директор Киевской крепости также просит Президента Украины Виктора Януковича лично вмешаться в ситуацию, поскольку городские власти не выполняет его поручения о передаче музея из коммунальной в государственную собственность. "Я обращаюсь к Виктору Федоровича и прошу его личной защиты. Все-таки я немало сделал для города и для славы Украины", - подчеркнул он.

В.Кулинич сообщил, что Главное управление культуры КГГА лишило его квартиры, которую выделил председатель КГГА Александр Попов, учитывая его деятельность по защите памятников истории.

"Я стоял в очереди, в коммуналке, и мне была выделена квартира. Эту квартиру у меня в эти дни отобрали. Управление культуры заявило, что у них нет возможности выделить мне квартиру. Это вопрос для меня болезненный еще и потому, что у меня маленькие дети — дочери пять лет, а сыну — 10 месяцев. В этом был и определенный шантаж... Теперь я остался без работы, без квартиры и без зарплаты, и мне, наверно, скоро нечем будет кормить своих детей", - добавил экс-директор музея.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Киевсовет передал «Музею исторического культурного наследия «ПЛАТАР» помещение в нежилом доме по улице Старонаводницкой, 2-я в аренду на 49 лет, которое является частью музея «Киевская крепость».

9 июля В.Кулинич заявил, что управление культуры КГГА требует освобождения его от должности в связи с отказом выполнять решение Киевсовета о передаче в аренду на 49 лет одного из помещений музея.

Он сообщил, что обратился в Окружной админсуд Киева с иском об обжаловании решения Киевсовета от 26 апреля о передаче «Музею исторического культурного наследия «ПЛАТАР» помещения в нежилом доме по улице Старонаводницкой, 2-я в аренду на 49 лет.

Первое судебное заседание по рассмотрению иска назначено на 1 августа.

По мнению В.Кулинича, Главное управление культуры КГГА спешило с его увольнением, чтобы сделать невозможным участие в судебном процессе. Он считает, что управление культуры назначит представителя "якобы" музея "Киевская крепость", который согласится с позицией Киевсовета в судебном процессе.