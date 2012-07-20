Компании Schwamborn и «Мир Строительной Техники» бесплатно отремонтировали часть пола в киевском Дворце детей

Киев. 20 июля. УНИАН. Немецкая компания Schwamborn и ее официальный представитель в Украине компания «Мир Строительной Техники» бесплатно отремонтировали часть пола в киевском Дворце детей и юношества.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН региональный менеджер компании Schwamborn в Восточной Европе и странах СНГ Иван Минтчев, это уже третий благотворительный проект, который реализовала компания за последние три года. По его словам, подобные проекты компания ранее реализовала в Румынии, Македонии и Болгарии.

И.Минтчев отметил, что Schwamborn намерена в будущем продолжить эту традицию, и, возможно, в следующем году они опять приедут в Украину.

“Какой будет следующий проект, скажем через год”, - сказал И.Минтчев, добавив, что уже сейчас компания «Мир Строительной Техники» принимает соответствующие заявки и рассматривает их.

По словам И.Минтчева, на примере ремонта пола во Дворце детей и юношества были продемонстрированы инновационные технологии, которыми очень гордится компания. Так, соответствующие работы были завершены за три дня, в то время как по традиционным технологиям на ремонт пола такой площади понадобилось бы не меньше 7 дней. Также он заметил, что работы выполняли всего два квалифицированных инженера, а не 5 человек, которых нужно было бы привлечь на объект, если работать по старым технологиям.

Кроме того, И.Минтчев обратил внимание, что для обработки пола использовались экологически чистые материалы. Он также заверил, что срок эксплуатации отремонтированного пола – не меньше 50-60 лет.

Директор компании «Мир Строительной Техники» Валерий Семенюк выразил убеждение, что украинские предприниматели давно готовы принимать участие в благотворительных проектах, особенно в тех, которые касаются детей.

“Кроме того что они работодатели, выплачивают заработную плату, также они помогают школам, детским садам, заведениям детского творчества. А власть, правительство должны помогать бизнесменам, и не мешать им работать, но, к сожалению, не всегда так получается”, - заметил В..Семенюк.

В частности, по его словам, для среднего бизнеса, к которому относится компания «Мир Строительной Техники», прежде всего важно, чтобы власть и правительство действовали открыто, а также доработали законодательство, которое на сегодняшний день очень “запутано”.

*** Предприятие Schwamborn специализируется на производстве техники для восстановления каменного и бетонного пола в помещениях общественного и промышленного назначения.