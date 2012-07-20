В Украине создана инициатива “Народна відплата”, активисты которой будут агитировать против Мартынюка, Литвина и других депутатов

Киев. 20 июля. УНИАН. В Украине создана общественная инициатива «Народна відплата», активисты которой будут агитировать избирателей не голосовать на парламентских выборах за первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Адама Мартынюка, председателя Верховной Рады Владимира Литвина и других народных депутатов.

Об этом представитель Ассоциации болельщиков “Фан-клуб Украина” Сергей Тищенко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что организаторами «Народної відплати» выступили ВОО “Национальный альянс”, ВОО «Трезуб им. Степана Бандеры», ВОО “Молодежный националистический конгресс”, общественная инициатива “Черный комитет”, Ассоциация болельщиков “Фан-клуб Украина”.

“Огромное количество людей, которые своими действиями и принятыми решениями в стенах парламента или в других властных кабинетах, предали украинский народ и Украинское государство, сейчас будут баллотироваться по избирательным округам, где путем подкупа и фальсификаций, а также с использованием админресурса, хотят обеспечить себе 100% победу на выборах”, - отметил С.Тищенко.

По его словам, чтобы не допустить такого развития событий, инициатива “Народна відплата” “сформирует отряды, которые будут следить и препятствовать фальсификациям и которые также будут распространять правдивую информацию об этих государственных, - в кавычках - мужах”.

С.Тищенко отметил, что активисты начнут свою деятельность “с наиболее одиозного первого вице-спикера Верховной Рады Украины Адама Мартынюка, который решил избираться в округе №23 на Волыни”.

“Реально мы знаем, что Мартынюк лично и Коммунистическая партия в целом причастны к “протягиванию” недавно языкового закона”, - добавил он.

При этом С.Тищенко сообщил, что активисты поедут в округ № 23, где будут работать «с местным населением» и «формировать антикоммунистические отряды, собирать подписи о запрещении деятельности КПУ».

“Мы ставим задачу не только донести правдивую информацию до избирателей Волыни о действиях А.Мартынюка, но и организовать там действенное сопротивление из жителей округа для неизбрания этого красного персонажа в новый парламент”, - сказал С.Тищенко.

По его словам, также активисты инициативы “Народна відплата” намерены провести антиагитацию в округе в Житомирской области, где планирует баллотироваться председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин. “Мы заедем к большому патриоту Украины - в кавычках - Владимиру Литвину, который считает, что своей отставкой он решит все свои политические проблемы и это никак не повлияет на волеизъявление его избирателей”, - сказал С.Тищенко.

Кроме того, он сообщил, что представители “Народної відплати” планируют рассказывать людям о деятельности народного депутата от КПУ Юрия Гайдаева и внефракционного депутата Богдана Губского. “На округе №13 нами замечен Юрий Гайдаев - народный депутат страны от КПУ, который использует помещения государственных учреждений и раздает медицинскую одежду на День медика”. По его словам, активисты будут сообщать избирателям об этих фактах, а также о действиях “одиозного политика” Б.Губского, который планирует баллотироваться в Черкасской области.

Депутат Луцкого городского совета, представитель “Национального альянса” Павел Данильчук отметил, что “все депутаты провластных фракций, являющиеся выходцами из Волыни, которые проголосовали за языковой законопроект, опять активно хотят попасть в Верховную Раду”.

По его словам, в свою очередь, общественные активисты в округе №23, где намерен баллотироваться А.Мартынюк, организуют антикоммунистический марш, чтобы «донести людям правду» о первом вице-спикере.

П.Данильчук отметил, что представители организации также будут агитировать против других депутатов, которые поддержали языковой законопроект, в частности, против Григория Смитюха (фракция Партии регионов), Екатерины Ващук (фракция Народной партии) (позже Е.Ващук отозвала свой голос - УНИАН), Игоря Палицы (фракция НУ-НС) (И.Палица заявил, что в момент голосования за языковой закон отсутствовал в сессионном зале - УНИАН).

Представитель ВОО «Трезуб им. Степана Бандеры» Андрей Тарасенко подчеркнул, что Партия регионов, КПУ и Народная партия поддерживают “нынешний оккупационный режим”.

“Мы всеми доступными методами и средствами будем им противодействовать, а на округах - кандидатам от этих политических сил”, - заявил он.

Представитель ВОО “Молодежный националистический конгресс” Сергей Кузан считает, что именно благодаря фракции КПУ Партия регионов смогла “продвинуть свой языковой законопроект, которым устраивается языковой геноцид украинцев”. С.Кузан отметил, что избиратели должны дать оценку таким действиям коммунистов.

Представитель “Черного комитета” Богдан Тицкий подчеркнул, что активисты “Народної відплати” приложат все усилия, чтобы «А.Мартынюк и другие одиозные персоны» не попали в парламент следующего созыва.

В свою очередь С.Тищенко отметил, что общественные активисты также будут выступать против кандидатов в народные депутаты от оппозиции, которые будут замечены в подкупе избирателей.