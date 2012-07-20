Партия "Справедливая Украина" инициирует совершенствование механизма ответственности депутатов перед избирателями

Киев. 20 июля. УНИАН. Лидер политической партии "Справедливая Украина" Степан Дьяченко презентовал инициативу, направленную на совершенствование механизма ответственности народных депутаты перед избирателями.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По информации С.Дьяченко, партия “Справедлива Україна” разработала Договор ответственности, который кандидаты в депутаты будут заключать с избирателями. Документ учитывает все обещания, данные кандидатами в депутаты в период избирательной кампании. Если они не будут выполняться, предусмотрен механизм отзыва народных избранников.

Как сказал С.Дьяченко, для кандидатов в депутаты от партии “Справедливая Украина” становится обязательным заключение такого документа. По его словам, таким образом, партия берет на себя юридическую ответственность за выполнение своими представителями в парламенте всех наказов избирателей.

С.Дьяченко заявил, что такой Договор гарантирует обратную связь между народом и его избранниками, контроль за работой депутатов, механизм их отзыва.

Лидер “Справедливой Украины” напомнил, что партия основана в марте 2005 года. До сих пор она не принимала участия в выборах, поскольку проходила «период духовного и идеологического становления».

Он сообщил, что партия была организована церковнослужителями, епископами, пастырями разных конфессий. “Выпала миссия эта. Хотелось бы, чтобы в нашу партию и во власть пошли люди, которые от народа, которые видят беду. Люди, имеющие веру, – это люди от Бога. И я тоже человек верующий. Так хотелось бы, чтобы наши все соотечественники поняли, чего мы хотим”, - сказал С.Дьяченко.

Он отметил, что Украина уже 21 год как независимая, но жизнь рядовых людей не улучшается: “Люди с каждым днем становятся все беднее, а олигархи – богатеют”.

“Хотелось бы, чтобы мы все с вами консолидировались, сконцентрировались, взялись за руки и пошли во власть вместе со мной для того, чтобы все-таки преодолеть этот беспорядок и хаос, и сделать у нас в Украине действительно нормальную, порядочную страну”, - сказал С.Дьяченко.

В частности, он выразил убеждение, что в стране необходимо изменить Конституцию, реформировать парламент.

“Сейчас работают только где-то 180 народных депутатов, остальные - не работают совсем. Мы видим, как бегают, нажимають кнопки за кого-то... Надо реформировать парламент – оставить 180-200 человек. Не надо иметь столько, как сейчас, людей. И за них мы с вами должны платить налоги, чтобы содержать...”, - объяснил он.

Лидер партии призывал присоединяться к “Справедливой Украине” простых людей, людей доброй воли, которые “хотят что-то изменить во имя наших детей”.

Он выразил убеждение, что партия сможет преодолеть 5% проходной барьер на выборах и занять достойное место в следующем парламенте.