Экс-президент Латвии считает, что Украина потеряла время в проведении реформ, которые приблизили бы ее к ЕС

Киев. 20 июля, УНИАН. Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга считает, что Украина потеряла время в проведении реформ, которые приблизили бы ее к ЕС.

Об этом она сказала в ходе Интернет-моста Киев-Рига на тему «Лестница в ЕС: какие реформы приблизят Украину к объединенной Европе?", который состоялся в УНИАН.

«Украина, к сожалению, несколько потеряла время в проведении реформ, которые были необходимы для того, чтобы приблизиться к ЕС. Это те реформы, которые постсоветские страны проводили сразу после обретения независимости», - сказала она.

По словам В.Вике-Фрейберга, эти реформы были нужны для эффективной работы правительства.

Также экс-президент Латвии отметила наличие в Украине проблемы коррупции, которая является помехой экономическому росту страны.

Кроме того, по ее словам, очень важно провести честные и прозрачные выборы.

«Я помню, как я приезжала в Украину, когда обжаловались результаты президентских выборов, и я видела здесь надежду в глазах людей, они думали, что сейчас все будет по-другому, что будут проведены существенные реформы, изменения, но, к сожалению, эта возможность была потеряна», - сказала В.Вике-Фрейберга

Она также считает, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС. «Хорошее ли сейчас ли время для вступления Украины в ЕС? Я скажу, что нет, поскольку сейчас продолжаются переговоры, и, наверное, Хорватия 1 января или 1 июля следующего года станет членом ЕС. Также продолжаются переговоры с Турцией, хотя есть определенное сопротивление со стороны некоторых членов ЕС», - сказала она.

«Я думаю, что самые лучшие возможности для Украины существовали несколько лет назад, когда Украина могла это сделать, но потом наступило разочарование, недостаточно было проведено реформ, и также была недостаточной политическая воля. Сейчас часто украинские политики ставят вопрос, что ЕС может нам дать, то есть вопрос денег», - добавила В.Вике-Фрейберга.

По ее словам, Латвия на пути евроинтеграции начинала с проведения реформ, хотя это было сложно, но это нужно было сделать. «Мы преодолели многое по тем проблемам, которые стояли перед нами, и сейчас еще много чего нужно сделать», - сказала она.

В.Вике-Фрейберга также отметила, что некоторые страны Западной Европы не испытывают желания продолжать расширение ЕС, но это не является помехой Украине развивать более тесные связи с Европой. «Я много путешествую по Европе, и много вижу симпатии со стороны людей к украинцам как к народу, к нации. Поэтому, если Украина будет поддерживать эти европейские демократические ценности и надежды, то, возможно, не так уж и важно стать полноценным членом ЕС. Есть страны, такие как Норвегия, Швейцария и Исландия, которые не имеют полного членства в ЕС, но это не является помехой иметь тесное сотрудничество с ЕС, и Украина также может идти этим путем», - добавила она.

Также, по словам В.Вике-Фрейберга, еще одной проблемой на пути Украины к ЕС стало дело экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

«Обвинение госпожи Тимошенко, хотя мы понимаем, что каждая страна имеет свою систему судопроизводства, но нам кажется, что больше по политическим причинам ее преследуют, потому это является большой проблемой», - сказала она.

В.Вике-Фрейберга заметила, что Украина имеет соседей, которые преодолели путь к ЕС, это, в частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония, и со стороны этих стран Украина имеет большую поддержку на пути к ЕС.

Она также отметила, что увеличение количества общественных организаций является положительным признаком здорового общества, но нужно, чтобы их инициативы были поддержаны на более высоком уровне.

Кроме того, В.Вике-Фрейберга считает, что Украине необходимо улучшить бизнесовую среду и сделать ее более дружественной для иностранных инвестиций.

«Я недавно вернулась из Хорватии, и слышала, что многие хотели начать бизнес в Украине, но оставили эту идею, потому что они увидели бизнесовое окружение не очень дружественным для иностранных инвестиций. Кое-кто из них прямо говорил, что уровень коррупции является слишком высоким, потому они отказались от идеи вести бизнес в Украине», - добавила она.

В.Вике-Фрейберга была президентом Латвии 1999-2007 годах.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Мосты реформ» при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.