Авторы законопроекта относительно запрещения пропаганды гомосексуализма просят партии обнародовать свою точку зрения на проблему

Киев. 23 июля. УНИАН. Инициаторы законопроекта №8711 относительно запрещения пропаганды гомосексуализма (о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство) призывают политические силы, идущие на парламентские выборы, обнародовать перед избирателями свою точку зрения относительно гомосексуализма.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам народного депутата, соавтора законопроекта Павла Унгуряна, группа парламентариев поставила перед собой задачу обеспечить защиту украинских семейных ценностей, и одной из задач является сохранение морального, духовного, физического здоровья нации.

Эта пресс-конференция, по его словам, проводится с целью объяснить суть законопроекта и позицию народных депутатов, которые стали авторами законопроекта, ввиду обвинения на прошлой неделе ЛГБТ-организаций (ЛГБТ (англ. LGBT) - акроним, возникший в английском языке для обозначения четырех сексуальных меньшинств - лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендерей (Transgender) – УНИАН).

“Позиция следующая – мы не против чего-то. Депутаты, которые отстаивают традиционные, семейные ценности, семью в ее традиционном, библейском понимании, как союз мужчины и женщины, мы за это. И не надо обвинять парламентариев в гомофобии. На самом деле нам болит свое, украинское”, - объяснил П.Унгурян.

По его словам, вопрос стал очень актуальным, поскольку в Украине вообще “серьезный глубинный кризис – кризис духовности, морали, кризис сознания”.

“Учитывая негативные примеры соседних стран, в которых не были своевременно поставлены заслоны, в том числе законодательные, засилию пропаганды однополого образа жизни, мы понимаем, что так не должно быть в нашей стране. И именно поэтому, считаясь и с общественностью, и с общественным мнением, и главное, с ценностями, которые украинский народ формировал тысячелетиями, мы говорим о нашей задаче – не быть против кого-то, а быть за семью, за нормальные человеческие ценности”, - сказал П.Унгурян.

Как заявил журналист, основатель движения «Любовь против гомосексуализма» Руслан Кухарчук, на сегодняшний день есть достаточно оснований утверждать, что в некоторых странах Запада устанавливается режим “так называемой гомодиктатуры”, когда начинают преследовать людей, которые негативно высказываются о людях нетрадиционной ориентации. Он объяснил, что речь идет о штрафах, увольнениях с работы, заключениях и т. п.

Основатель движения «Любовь против гомосексуализма» сообщил, что общественными организациями собрано за последние несколько лет уже свыше 100 тысяч подписей украинцев из разных регионов государства, выступающих против засилия гомосексуализма и 82 тысячи уже переданы в парламент.

Р.Кухарчук обратил внимание на то, что законопроект готовился народными депутатами, представлающие все фракции Верховной Рады.

По его словам, суть законопроекта заключается в том, что будет “запрет на пропаганду гомосексуализма через СМИ и проведение уличных мероприятий, так называемых гей-парадов”.

Как отметил Р.Кухарчук, “мы сегодня, в канун выборов, обращаемся к разным политическим силам, чтобы они четко задекларировали свою позицию. На самом деле каждая партия имеет право иметь свою позицию – или за однополые браки, или против. Мы просто хотим понимать, кто какую позицию имеет, чтобы перед выборами избиратели могли осознанно голосовать”.

Он убежден, что гомосексуализм – это не врожденная ориентация, «это, в частности, последствие насилия в детстве или результат пропаганды однополых отношений, это - психологическое расстройство у человека».

Как добавил П.Унгурян, гомосексуализм - не “эволюция, а деградация общества”.

Председатель всеукраинского благотворительного фонда «Семья» Андриан Буковинский заметил, что уже издаются детские книжки на украинском языке, которые пропагандируют гомосексуализм, а это вмешательство в детскую психику.

“Данный законопроект ставит определенные предохранители, чтобы предупреждать явную проблему, которая будет возникать, если эта пропаганда будет узаконена”, - сказал он.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что осуждают физическую агрессию в отношении людей нетрадиционной ориентации.