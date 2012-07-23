ПАО «Интернет Глобал Текнолоджи» завершило первое полугодие с прибылью

ПАО «Интернет Глобал Текнолоджи» (PFTS:INGT, Bloomberg — INGT:UZ) завершило первое полугодие в плюсе, с прибылью более чем полтора миллиона гривен.

Январь-июнь ПАО «Интернет Глобал Текнолоджи» закончило с чистой прибылью 1 700 000 гривен. Об этом говорится в сообщении компании (по данным системы раскрытия информации ЭСКРИН).

Справка: ПАО «Интернет Глобал Текнолоджи» основано в 2011 году и специализируется на разработке программного обеспечения и веб-проектов повышенной сложности, а также ІТ-консалтинге. Все разработки компании зарегистрированы в государственной службе интеллектуальной собственности Украины