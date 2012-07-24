МФ “Возрождение” начинает в Украине реализацию проекта по усилению правовых возможностей ромов

Киев. 24 июля. УНИАН. Международный фонд “Возрождения” начинает в Украине реализацию проекта по усилению правовых возможностей ромов.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор программы «Верховенство права» МФ «Возрождение» Роман Романов, соответствующая инициатива “Усиления правовых возможностей” направлена на привлечение бедных слоев населения к использованию правовых инструментов в решении их правовых проблем. Инициатива внедряется через создание Центров правовой информации и консультаций в небольших общинах, которые будут открываться при поддержке местных органов государственной власти, а также через обучение людей защищать свои права и интересы самостоятельно.

Первый такой Центр правовой помощи планируется открыть в Мукачево Закарпатской области.

“Пример Мукачево мы распространим в Ужгороде, Берегово (Закарпатье), других территориальных общинах и по местожительству компактного ромского населения”, - отметил Р.Романов.

По его словам, к работе в Центрах с ромским населением будут привлечены сами же ромы – молодые специалисты, которые по грантовому проекту МФ "Возрождение” получили соответствующее высшее образование.

“По нашему мнению, это будет способствовать и обеспечению занятости среди молодых специалистов, это будет хороший положительный пример для других членов ромских поселений, это усилит правовую осведомленность”, - отметил представитель Фонда “Возрождение”.

Он уверен, что реализация проекта будет способствовать также привлечению ромов к активной жизни в украинском обществе.

Как отметил Р.Романов, на сегодняшний день ромы в Украине живут по своим принципам – по принципам обычного права, и в отдельных регионах даже реализуют свое судопроизводство. Но такая отдельная жизнь представителей этого народа лишь отдаляет их от других членов общества.

По словам представителя МФ “Возрождение”, сегодня подходы к социализации ромов должны кардинально измениться, поскольку механизмы стимуляции социальными выплатами или государственного принуждения, как свидетельствуют проведенные исследования, не работают.

“Без этого, к сожалению, мы будем обречены на то, что и ромы будут чувствовать себя чужаками в нашей стране, и те конфликты, какие мы наблюдаем, они могут лишь усиливаться”, - добавил Р.Романов.