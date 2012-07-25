По итогам 2011 года ДЦ «FOREX MMCIS group» назван лучшим брокером Форекс
Одним из самых значимых событий года для делового сообщества России считается вручение престижной премии «Финансовый Олимп». Эта премия создана для того, чтобы выявлять лидеров финансового рынка страны и поощрять тех, кто внес весомый вклад в развитие экономики и бизнеса. Основными направлениями, по которым ведется оценка претендентов, являются «Результат и успех», «Динамика и эффективность», «Потенциал и перспектива». В номинации «Брокер на рынке Форекс» лучшим по всем этим критериям стал дилинговый центр «FOREX MMCIS group» .
Благодаря тому, что дилинговый центр создал выгодные условия для торговли, его клиенты заключают успешные сделки. «FOREX MMCIS group» обеспечивает трейдеров всем необходимым. Многочисленные бонусы, профессиональная служба поддержки, разнообразие финансовых инструментов и торговых стратегий, удобная торговая платформа — все это позволило трейдерам получать стабильную прибыль, а компании — повысить свой статус и доходность.
Экспертный совет отметил, что «FOREX MMCIS group» — еще довольно молодой участник рынка, но за несколько лет показал хорошую динамику: открываются новые представительства, количество клиентов постоянно растет. Во многом этому способствуют инновационные решения компании. Например, в 2011 году дилинговый центр разработал и запустил Форекс турниры. Это бесплатные соревнования для трейдеров с денежными призами, то есть турниры открывают Форекс всем желающим. По мнению экспертов, эти состязания способствовали значительной популяризации в России рынка Форекс как источника дохода.
Надежность и непрерывное развитие компании — еще один важный момент, на который обратили внимание члены жюри. В этом году «FOREX MMCIS group» тоже планирует внедрить несколько новшеств, об этом сообщило руководство дилингового центра на недавней пресс-конференции. По словам директора московского представительства Елены Барсуковой, звание лауреата «Финансового Олимпа 2011» — хороший стимул для того, чтобы и в следующем году быть первым.