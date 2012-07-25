Одесские предприниматели просят Президента разобраться в ситуации с собственниками рынков в области

Киев. 25 июля. УНИАН. Одесские предприниматели просят Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министр Николая Азарова разобраться в ситуации с собственниками рынков области.

Об этом в среду, 25 июля, на пресс-конференции в УНИАН заявила предприниматель, заместитель председателя ОО «Ассоциация предпринимателей торговли и общественного питания «Фортеця» Раиса Боева.

«Мы официально обращаемся сегодня и к Президенту Украины Виктору Януковичу, и к премьер-министру Николаю Азарову, и к генеральному прокурору Виктору Пшонке. Мы обращаемся с заявлением для того, чтобы они отреагировали на создавшуюся ситуацию и сделали полный аудит по всем рынкам Одессы и области, насколько соответствуют правоустанавливающие документы, если они есть, а если нет - принимать решение о переводе рынков в коммунальную собственность", - сказала она.

По словам Р.Боевой, на рынке «Привоз» предприниматели в июле этого года попытались установить мораторий на период, пока будут подписаны договоры аренды на основании экономически обоснованных тарифов. После этого товары сотрудников рынка начали выкидывать с рынка неизвестные «боевики».

Как сообщила Р.Боева, именно эти действия привели предпринимателей рынка «Привоз» на заседание Одесского горсовета во вторник, 24 июля.

Как отметил депутат Одесского городского совета Сергей Бовбалан, власть обязана регулировать тарифы на услуги. «Постановлением Кабмина установлено, что предельные размеры тарифов на услуги устанавливает государственная власть - облгосадминистрации. Но с момента принятия этого решения в 2002 году ни один губернатор не урегулировал, не установил предельные размеры тарифов на услуги», - сказал он.

С.Бовбалан привел пример работы рынка «Остров», который в течение 15 лет работает на основании договора об использовании земли для обслуживании дома. «Цель земли была - обслуживание дома. Законного решения о создании рынка нет», - подчеркнул депутат.

(На сегодняшний день он занимается сбором подписей среди предпринимателей за отставку одесского губернатора в связи с тем, что тот не урегулировал данный вопрос).

Присутствующий на пресс-конференции юрист Юрий Бельченко в свою очередь отметил, что общая проблема предпринимателей Одесской области в том, что торговые павильоны, торговые лотки и т.д. не имеют режима собственности, то есть неизвестно, кому они принадлежат. «Предприниматели работают на «птичьих» правах, как правило незаконно, никаким образом не оформлены», - сообщил он.

В пресс-конференции также приняли участие представитель одесского рынка «Остров» предприниматель Наталия Мачнева, председатель кооператива рынка «Куяльник» (Одесская область) Евгений Хайкин, председатель профсоюзной организации предпринимателей рынка «Успех» (Одесса) Сергей Самойлюк, представитель предпринимателей одесского рынка «Привоз» Виктор Бобейко и председатель ОО Общественная инициатива Южного региона» Андрей Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 24 июля около 100 предпринимателей ворвались на сессию городского совета и заблокировали трибуну с требованием навести порядок в работе рынков.

Предприниматели представляли городские рынки Одессы «Привоз», «Малиновский» и другие. Под стенами горсовета проходила акция протеста предпринимателей.

Некоторым участникам акции, протестующим против поборов со стороны силовиков и так называемых «сотрудников охранных структур», удалось прорваться в зал заседаний.

Торговцы, от имени которых выступил, в частности, депутат горсовета Сергей Бовбалан, требуют от депутатов вернуть рынки в собственность городской общины, причем принять решение незамедлительно.

Председательствующий на сессии мэр Одессы Алексей Костусев предложил «создать для решения возникших проблем депутатскую рабочую группу».