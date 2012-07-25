Антиколлекторы и адвокаты призывают кандидатов в депутаты обратить внимание на проблемы заемщиков банков

Киев. 25 июля. УНИАН. Антиколлекторы и адвокаты, защищающие права заемщиков банков, призывают кандидатов в депутаты обратить внимание на проблемы заемщиков.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Ассоциации антиколлекторов Украины «Ваша Надія» Федор Олексюк.

«На сегодня нет ни одной политической партии, которая взяла бы на себя, задекларировала и поддержала решение проблем заемщиков, в частности валютных, а также вкладчиков.Их на сегодня миллионы», - отметил он.

По его словам, на сегодня заемщиков, у которых есть проблемы с возвратом кредитов, насчитывается около 3 млн человек.

Адвокат, представитель Лиги защиты прав человека, Союза консультантов по экономике и праву и Всеукраинской организации предпринимателей Игорь Годецкий отмечает, что перед парламентскими выборами, которые состоятся в октябре 2012 года, необходимо сформулировать требования граждан к потенциальным народным депутатам. «Мы на сегодня пытаемся сформулировать конкретные требования к конкретным депутатам... Мы должны добиваться того, чтобы выиграл тот депутат, который будет делать конкретные экономические, а не политические (заявления — УНИАН)», - считает он.

Также, подчеркнул адвокат, проблема банковских долгов на сегодня не решена.

Адвокат в области уголовного права Александр Луговец считает ответственным за ситуацию с валютными кредитами Национальный банк Украины.